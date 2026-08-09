Subsidio Eléctrico: Este es el sitio en que debes revisar si fuiste seleccionado

09 ag. 2026 - 08:00 hrs.

El Ministerio de Energía está pronto a anunciar los beneficiarios de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio creado para paliar las alzas en las cuentas de la luz tras el descongelamiento de las tarifas eléctricas.

¿Cuál es el monto del subsidio?

Entre fines de mayo e inicios de junio se realizó la quinta postulación al subsidio, el cual entrega un descuento directo en las cuentas del servicio eléctrico, según la cantidad de integrantes que tiene el hogar solicitante:

1 integrante: $17.346 .

. 2 a 3 integrantes: $22.548 .

. 4 o más integrantes: $31.224.

Según detalló el ministerio liderado por Ximena Ricón (IND), "la quinta convocatoria abarca el segundo semestre de 2026 y se entregará en 6 cuotas".

"El descuento se verá reflejado en la cuenta de electricidad desde septiembre 2026, según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica", se agregó.

¿Cuál es el sitio para revisar los seleccionados?

Para postular a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico se debía cumplir con los siguientes requisitos:

Postulante mayor de 18 años .

. Ser clienta o cliente regulado de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad (arrendatario o propietario).

de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad (arrendatario o propietario). Estar al día con el pago de la cuenta de luz al 22 de junio de 2026.

de la cuenta de luz al 22 de junio de 2026. Contar con un tramo del 40% de vulnerabilidad a la segunda quincena de mayo, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Pese a esto, al momento de la asignación del beneficio, se priorizarán los hogares donde viva una persona electrodependiente, sin importar el tramo del RSH.

Además de los hogares del 40% del RSH, la adjudicación también se centró en personas sujetas de cuidado (con discapacidad, dependencia funcional o invalidez), niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras y personas adultas mayores.

Así entonces, para mediados de este mes de agosto se podrá revisar quiénes fueron finalmente seleccionados a través del sitio web www.subsidioelectrico.cl.

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