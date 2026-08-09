Caso de secuestro de dos semanas con violación y torturas en Santa Bárbara: Imputado quedó en prisión preventiva

09 ag. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Santa Bárbara dejó en prisión preventiva a Patricio Alonso Calpán Marihuán, imputado por secuestro con violación, lesiones graves y amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar y de género, cometidos entre el 7 y el 23 de julio pasado en esta comuna del Biobío.

En la audiencia de formalización, la magistrada Mery Ramírez ordenó el ingreso a prisión preventiva de Calpán Marihuán por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Según expuso la fiscalía, alrededor del mediodía del 7 de julio de 2026, la víctima concurrió, junto a sus padres, hasta el domicilio de su expareja, el imputado Patricio Alonso Calpán Marihuán, ubicado en la parcela 3, lote B, sector La Peña, comuna de Santa Bárbara, para solicitarle la devolución de una motosierra que le habían prestado.

El imputado aceptó entregar la especie, bajo la condición de que la víctima se quedara a conversar a solas con él. Lo que fue aceptado por la joven.

Tras entregar la motosierra a los padres, el imputado procedió a suministrar drogas a la víctima para retenerla en contra de su voluntad. Bajo estas circunstancias, la mantuvo cautiva por más de dos semanas, periodo en el que la sometió a agresiones físicas, psicológicas y sexuales, además de insultos y amenazas de darle muerte a ella y a su familia.

Asimismo, durante los días de cautiverio, Calpán Marihuán golpeó con un martillo la cabeza de la joven hasta dejarla inconsciente; la rapó con una máquina eléctrica, le apretó partes sensibles con un alicate y la mantuvo constantemente amenazada con un cuchillo amarrado en la punta de una vara.

En diversas ocasiones, además, el imputado desnudaba a la víctima y la obligaba, bajo amenazas, a llevar a cabo acciones de carácter sexual, además de violarla en forma reiterada.

A consecuencia de las agresiones, la víctima resultó con derrames, hematomas, múltiples contusiones y cortes, lesiones diagnosticadas como de carácter menos graves.

Un hombre que mantuvo privada de libertad por 2 semanas a su expareja en Santa Bárbara quedó en prisión preventiva. La Fiscalía lo formalizó por secuestro con violación, lesiones y amenazas. La ultrajó, golpeó y sometió a vejámenes. Investigación de la fiscal Ana María Molina. pic.twitter.com/481Gj6hnPF — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) August 8, 2026

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Violencia contra la mujer