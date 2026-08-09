Cliente recibió más de $154 millones por error informático y se quedó con el dinero: Banco presentó querella

09 ag. 2026 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito error informático provocó que un cliente del Banco Itaú recibiera más de $154 millones que no le correspondían. Según la querella presentada por la entidad, el hombre se habría percatado desde el primer abono de que se trataba de un pago duplicado, pero, en vez de devolver los fondos, habría intentado aprovechar la falla para obtener más dinero.

Los hechos comenzaron los días 22 y 29 de diciembre del año pasado, cuando el cliente de la administradora de fondos de inversión de Itaú solicitó el rescate de un total de $130.940.654, correspondientes a parte de los aproximadamente $169 millones que mantenía distribuidos en distintos fondos mutuos.

El 30 de diciembre, el dinero solicitado ya había sido depositado correctamente en su cuenta corriente.

Sin embargo, el 6 de enero, el cliente ingresó nuevamente a su cuenta y se encontró con una serie de abonos identificados como "rescate de fondos mutuos", por un total de $85.162.619.

De acuerdo con el banco, en información entregada por LUN, estos montos correspondían a una duplicación de las instrucciones de abono, producto de un error informático. Es decir, el cliente había recibido nuevamente dinero que ya se le había entregado.

Pero el episodio no terminó ahí. Dos días después, el 8 de enero, el hombre recibió nuevos abonos por concepto de rescate de fondos mutuos, esta vez por $64.134.446.

Según sostiene Itaú en su querella, para ese momento el cliente ya habría comprendido que los depósitos correspondían a un error y, pese a ello, decidió quedarse con los fondos.

Intentó realizar nuevos rescates

La entidad bancaria acusa que, una vez que detectó la falla, el cliente habría intentado realizar nuevas solicitudes de rescate con la expectativa de que el error volviera a producirse.

Así, solicitó retirar el dinero que aún mantenía en sus fondos mutuos y recibió, además de los montos que efectivamente le correspondían, otros $5.498.947 producto de la duplicación.

Posteriormente, cuando ya había retirado todos sus fondos, realizó una nueva solicitud por $9.777.581, pese a que ya no mantenía dinero disponible para rescatar.

Según la querella, esto habría ocurrido con la intención de comprobar si el problema informático continuaba.

Para entonces, sin embargo, Itaú ya había detectado la situación y corregido el error informático, por lo que el último intento no habría generado un nuevo pago indebido.

El banco sostiene que, al percatarse de que la falla había sido solucionada, el cliente habría actuado para evitar que la institución pudiera recuperar los fondos.

En ese momento, mantenía en su cuenta corriente un total de $295.515.706. De ese monto, $154.796.012 correspondían a dinero abonado producto del error informático, mientras que el resto correspondía a los fondos que efectivamente le pertenecían.

Según Itaú, el cliente posteriormente vació su cuenta corriente y distribuyó el dinero a terceros, con el objetivo de impedir que el banco pudiera retener o recuperar los fondos.

Banco presentó querella

Ante esta situación, Banco Itaú presentó una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de hurto por hallazgo y estafa.

En el escrito judicial, la entidad afirma que el hombre no solo se habría dado cuenta de la situación desde el primer pago erróneo, sino que además habría sido informado de lo ocurrido y de la obligación de restituir los fondos.

"Sin embargo, -explican- el querellado no solo se ha negado a efectuar la devolución, sino que hizo nuevas solicitudes de rescate y además realizó maniobras para lograr apoderarse materialmente del desembolso erróneo y sacarlo de la esfera de control del banco, incorporándolo a su patrimonio", se sostuvo.

De esta manera, el banco busca que se investigue la conducta del cliente y se determine su eventual responsabilidad penal por los $154.796.012 que, según la entidad, fueron depositados por error y posteriormente retirados y transferidos a terceros.