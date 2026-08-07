CuentaRUT: Revisa cuáles son los "topes" de saldo disponibles

07 ag. 2026 - 09:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado es una de las herramientas financieras más populares de Chile. Gracias a su fácil acceso y a la posibilidad de obtenerla únicamente con la cédula de identidad, millones de personas la utilizan diariamente para recibir sueldos, efectuar compras, realizar transferencias y administrar sus ingresos.

Sin embargo, para sacarle el máximo provecho y evitar inconvenientes o rechazos en las transacciones, es fundamental conocer con claridad los límites operacionales máximos establecidos para este producto.

Actualmente, BancoEstado aplica dos restricciones principales respecto al flujo y la acumulación de dinero en la CuentaRUT: el límite de abonos mensuales y el límite de saldo máximo. A continuación, te explicamos en detalle en qué consiste cada uno y cómo funcionan.

Límite de abonos o depósitos mensuales

El primer tope operacional corresponde a la cantidad total de dinero que puedes ingresar a tu cuenta en un periodo determinado:

Monto máximo : La suma de todos los abonos o depósitos recibidos no debe exceder de $4.000.000 dentro de un mismo mes calendario.

: La suma de todos los abonos o depósitos recibidos no debe exceder de dentro de un mismo mes calendario. Renovación del límite: Este contador no toma en cuenta el saldo acumulado, sino únicamente el flujo de dinero ingresado. El límite de abonos se renueva automáticamente el primer día de cada mes, permitiéndote volver a recibir depósitos hasta alcanzar nuevamente dicho monto tope.

Límite de saldo máximo disponible

El segundo tope regula la cantidad de dinero que puedes mantener guardada en tu cuenta de forma simultánea:

Monto máximo : El saldo total acumulado en la CuentaRUT no puede ser superior a $5.000.000.

: El saldo total acumulado en la CuentaRUT no puede ser superior a Carácter permanente: A diferencia del tope de abonos, este límite es continuo y permanente. En ningún momento del año la cuenta podrá superar esa cifra.

Un aspecto determinante que todo usuario debe considerar es que, para poder efectuar transacciones de abono a la CuentaRUT con éxito, ambos límites se deben cumplir de forma conjunta y simultánea.

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