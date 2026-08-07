"Me parte el corazón": Muere exchico reality a los 37 años mientras grababa un comercial en Europa

07 ag. 2026 - 09:29 hrs.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la trágica muerte de Manoel "Mano" Machinek. El fotógrafo, modelo y exintegrante de reality shows falleció a los 37 años al sufrir un accidente automovilístico en la zona montañosa de Mottarone, en el norte de Italia, mientras grababa un comercial publicitario.

Según informó Univisión, Machinek conducía un Porsche 993 RS cuando perdió el control del vehículo en una curva, se salió de la ruta e impactó contra un árbol tras caer por una pendiente.

Pese a la llegada de los equipos de emergencia, las heridas resultaron fatales. Las autoridades investigan el siniestro.

El emotivo mensaje de su pareja

El exchico reality cobró gran notoriedad en 2022 tras participar junto a su pareja en la primera temporada del show austriaco Forsthaus Rampensau.

Tras confirmarse la noticia, su pareja, la influencer María Maksimovic dedicó unas emotivas palabras de despedida en sus redes sociales.

"Mi amado Mano murió en un trágico accidente de tráfico mientras hacía algo que amaba más que casi cualquier otra cosa en el mundo: conducir. Me parte el corazón que aquello que tanto amaba se haya convertido en el momento en que tuve que despedirme de él", manifestó.

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