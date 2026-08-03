Actor de K-dramas revela que vive en Limache: "Me gustó tanto este país que decidí volver"

03 ag. 2026 - 21:00 hrs.

De interpretar personajes en producciones surcoreanas a recorrer las calles de Limache. Ese es el presente de Son Byeong Hoon, actor de K-dramas que en los últimos días llamó la atención de usuarios chilenos tras revelar que actualmente vive en la región de Valparaíso mientras perfecciona su español.

El intérprete, que reúne cerca de 50 mil seguidores en Instagram, compartió un video en el que sorprendió con una frase tan simple como inesperada: "Vivo en Limache, Chile. ¿De dónde son?".

La publicación se viralizó rápidamente y dio paso a una ola de comentarios de personas que no podían creer que un actor surcoreano fuera un vecino más de la comuna.

Desde entonces, sus redes sociales se han llenado de registros de su vida en Chile. Ha mostrado paseos por Viña del Mar, jornadas disfrutando de un café y hasta ha pedido ayuda a sus seguidores para decidir cuál será su próximo destino entre Viña del Mar, Valparaíso, Concón y San Antonio.

El motivo por el que eligió Chile

Ante la curiosidad que despertó su historia, Son Byeong Hoon publicó un nuevo video para presentarse y explicar qué lo llevó a instalarse en el país. "Mi nombre es Hoony, mi nombre coreano es Son Byeong Hoon. Soy de Corea del Sur, no soy chino ni japonés. En Corea trabajo como actor. Si buscan mi nombre en Google podrán encontrar algunos de los proyectos en los que he participado", comentó.

Luego explicó que su estadía tiene un objetivo concreto. "Actualmente estoy viviendo en Chile para estudiar español. Ya llevo casi tres años aprendiendo este idioma", afirmó.

También reveló que ya había conocido el país anteriormente. "Hace unos dos años vine a Chile por primera vez para estudiar durante tres meses. Después regresé a Corea, pero me gustó tanto este país que decidí volver. Ahora llevo aproximadamente tres meses aquí otra vez", relató.

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El sueño que espera cumplir en Chile

Su interés por el español nació después de ver la serie "La Casa de Papel". Más tarde, una amiga chilena que conoció en Corea del Sur comenzó a enseñarle el idioma y, cuando ella regresó a Chile tras finalizar su visa, decidió visitar el país y posteriormente volver para continuar sus estudios.

Ese aprendizaje, además, está directamente ligado a sus planes como actor. "Sigo aprendiendo porque algún día me gustaría interpretar en un K-drama a un personaje que hable español. También sueño con convertirme en un actor coreano que pueda comunicarse en español y trabajar algún día en Chile o en otros países de Latinoamérica", expresó.

Según IMDb, Son Byeong Hoon participó en las miniseries Banjanggwa Bubanjangui Bimil, donde interpretó a Park Jiwon, y Blossom Campus, producción en la que dio vida a Kim Min Jae.