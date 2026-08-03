"Con este no pude...": Japonesa probó por primera vez el sushi chileno y su reacción se hizo viral

03 ag. 2026 - 11:31 hrs.

Quería saber qué tan diferente es el sushi que se prepara en Chile con el que conoce desde siempre en Japón. Con esa idea, Hikaru, una creadora de contenido japonesa que actualmente vive en el país, encendió la cámara y comenzó a registrar su experiencia culinaria.

Mientras aprende español y trabaja como profesora de japonés, decidió probar por primera vez distintas variedades de sushi chileno. Bastaron los primeros bocados para comprobar que la experiencia sería muy distinta a la que estaba acostumbrada.

“Por fin probé sushi chileno. Se ve muy diferente al sushi japonés. Casi todos los sushis llevan queso crema”, comentó al comenzar el video.

Cada preparación la fue sorprendiendo

A medida que avanzaba la degustación, Hikaru fue descubriendo versiones que nunca había visto en Japón.

“Más que sushi, parece un plato completamente nuevo”, afirmó.

Entre ellas apareció una preparación que desconocía por completo. “También fue la primera vez que probé el sushi frito”, contó.

Al terminar el recorrido por las distintas variedades, compartió una impresión que fue más allá de los ingredientes. “A diferencia del sushi japonés, me pareció más difícil de preparar”, señaló.

Hubo una variedad que no logró convencerla

La última sorpresa llegó con una preparación que llevaba coco como topping. “Esto nunca lo he visto en Japón”, expresó.

Aunque decidió darle una oportunidad, el resultado no fue el que esperaba. “Con este no pude”, admitió.

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