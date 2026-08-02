Imágenes muestran que Vozinha viene camino a Chile: "El próximo capítulo está en camino"
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Tras varios días de espera, el portero de Cabo Verde, Vozinha, está próximo a llegar a Chile para cerrar, definitivamente, su acuerdo con Colo Colo.
Según diversos registros de redes sociales, se aprecia que el meta abordó un avión en Madrid con rumbo a Santiago, instancia que varios aprovecharon para fotografiarse con él.
De esta forma se pondría punto final a la contratación del meta de Cabo Verde en el Cacique, quien fue figura del pasado Mundial 2026.Ir a la siguiente nota
El arquero llegaría en horas de la tarde-noche a la capital, donde se espera que sea recibido por integrantes del staff de Colo Colo.
Vozinha ya viene en camino a Chile... https://t.co/qkOOKMri1B— Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) August 2, 2026
⚪️⚫️🇨🇱 Vozinha, on his way to Chile to complete Colo Colo move. 🇨🇻 pic.twitter.com/I4O85LtWOo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026
Antes de tomar su vuelo a Chile, el portero dejó un mensaje en su cuenta de Instagram.
"Cargando... El próximo capítulo está en camino", señaló en la popular red social.
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