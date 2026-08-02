Imágenes muestran que Vozinha viene camino a Chile: "El próximo capítulo está en camino"

02 ag. 2026 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

Tras varios días de espera, el portero de Cabo Verde, Vozinha, está próximo a llegar a Chile para cerrar, definitivamente, su acuerdo con Colo Colo.

Según diversos registros de redes sociales, se aprecia que el meta abordó un avión en Madrid con rumbo a Santiago, instancia que varios aprovecharon para fotografiarse con él.

De esta forma se pondría punto final a la contratación del meta de Cabo Verde en el Cacique, quien fue figura del pasado Mundial 2026.

El arquero llegaría en horas de la tarde-noche a la capital, donde se espera que sea recibido por integrantes del staff de Colo Colo.

Vozinha ya viene en camino a Chile... https://t.co/qkOOKMri1B — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) August 2, 2026

⚪️⚫️🇨🇱 Vozinha, on his way to Chile to complete Colo Colo move. 🇨🇻 pic.twitter.com/I4O85LtWOo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

Antes de tomar su vuelo a Chile, el portero dejó un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Cargando... El próximo capítulo está en camino", señaló en la popular red social.

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