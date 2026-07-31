Quieren registrar la marca "Vozinha" en Chile: Solicitud fue presentada ante el Inapi

31 jul. 2026 - 17:23 hrs.

Mientras continúa la incertidumbre sobre la eventual llegada del arquero caboverdiano Vozinha a Chile para incorporarse a Colo Colo, una solicitud presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) puso el foco en el uso comercial de su apodo.

Se trata de una petición para registrar la marca "Vozinha" en una categoría vinculada a alimentos, suplementos y preparaciones nutricionales no médicas, trámite que actualmente se encuentra en proceso de revisión.

De acuerdo con información publicada por Pulso, el empresario chileno Tomás Betteley Barros presentó el pasado 28 de julio una solicitud ante el Inapi para inscribir la marca denominativa "Vozinha" bajo la Clase 5 del Clasificador Internacional de Niza, correspondiente a suplementos alimenticios, barritas nutricionales, preparaciones dietéticas, probióticos y otros productos relacionados.

¿Qué busca registrar la solicitud?

Según los antecedentes, la presentación fue realizada a las 12:48 horas del 28 de julio y, al día de hoy, figuraba con estado "preaprobado". Además, el trámite tuvo un costo de $71.649.

En la documentación ingresada al Inapi, el solicitante indicó que "Vozinha" corresponde al nombre de una persona viva y consignó que su transliteración al español es "Voziña".

El proceso aún debe seguir su tramitación

La solicitud todavía debe completar el procedimiento administrativo correspondiente ante el Inapi, un proceso que puede extenderse por varios meses y durante el cual existe la posibilidad de que terceros presenten oposiciones.

En caso de que el registro sea finalmente concedido, la titularidad de la marca "Vozinha" quedaría circunscrita a la clase de productos solicitada en la presentación, correspondiente a alimentos y suplementos nutricionales.

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