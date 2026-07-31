Cámara de seguridad capta momento exacto de la balacera que dejó un fallecido en barrio Franklin

31 jul. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que vigilantes de un camión de valores fueron abordados por delincuentes armados, situación que generó una balacera que dejó a uno de los antisociales fallecido.

El hecho ocurrió en el sector de calle San Francisco con Bío Bío, en barrio Franklin, hasta donde se trasladó un alto contingente policial.

El video de la balacera

En las imágenes se ve a tres trabajadores de la empresa de transporte de valores Green Value, que se encontraban en la zona para cargar dinero a un cajero automático, momento en que al menos tres delincuentes armados los abordaron por delante y atrás.

Los guardias rápidamente también sacaron sus armas, y comenzaron los disparos. Dos de los sujetos lograron escapar, mientras que uno falleció producto de la balacera.

Además, dos vigilantes resultaron heridos y fueron trasladados hasta la Ex Posta Central, donde permanecen fuera de riesgo vital.

¿Qué se sabe de los delincuentes?

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad del fallecido, mientras que los otros delincuentes escaparon.

Al lugar llegaron equipos especializados del OS9, GOPE, Labocar y SIP de Carabineros, para realizar las pericias correspondientes y dar con el paradero de los responsables.

Durante las diligencias, se recuperó una pistola, la que será sometida a peritajes para establecer su procedencia e identidad.

Posteriormente, en la comuna de El Bosque fue encontrado quemado el automóvil en el que se trasladaban los delincuentes.