SHOA descarta tsunami en las cosas de Chile tras temblor 5,0 en la región de Coquimbo
¿Qué pasó?
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este viernes la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor de magnitud 5,0 ocurrido en la región de Coquimbo.
¿Qué dijo el SHOA?
"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 72 kilómetros al noroeste de Tongoy, a 30 kms de profundidad.
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