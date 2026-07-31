Claudio Rojas y su pareja 22 años menor toman una importante decisión tras salir de Volverías con tu ex? 2

31 jul. 2026 - 14:10 hrs.

Después de poner fin a su relación y protagonizar un comentado paso por ¿Volverías con tu ex? 2, Claudio Rojas, de 46 años y Hurubachi Pardo (24) decidieron darse una nueva oportunidad y confirmaron que volvieron a estar juntos.

La pareja, que inició su romance a fines de 2024 y terminó en abril de este año, no cerró definitivamente la puerta a una reconciliación. Tras salir del programa de Mega, ambos retomaron el contacto y comenzaron un proceso para reconstruir su relación.

Confirman que están en terapia

Hace algunos días, la periodista reveló que "al día de hoy estamos juntos", aunque aclaró que "no me ha pedido pololeo de nuevo".

"Es que igual es tan intenso todo. Él está con su terapia personal, yo estoy con mi terapia personal. Entonces, sí, estamos juntos al día de hoy. Todavía no pololeando, pero arreglando las cosas", recalcó.

La reconciliación quedó nuevamente en evidencia cuando ambos reaparecieron juntos en el lanzamiento de las nuevas teleseries de Mega.

En conversación con FMDOS, Claudio Rojas entregó detalles de esta nueva etapa y reveló que están trabajando en su relación con ayuda profesional.

"Tenemos terapia de pareja e individual", indicó el abogado.

La importancia de la salud mental, según el abogado

Además, ambos coincidieron en que "es importante la salud mental, es algo que toma tiempo, pero preocupándonos de los temas".

Finalmente, Rojas reflexionó sobre la importancia de recibir apoyo profesional durante este proceso.

"No hay ningún tipo de tapujo con eso. Uno siempre tiene que cuidarse tanto física como mentalmente", remató.