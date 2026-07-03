Claudio Rojas perdió el control antes de renunciar a Volverías con tu ex? 2: Casi llega a los golpes con Luis Mateucci

03 jul. 2026 - 08:10 hrs.

Una de las noches más turbulentas de Volverías con tu ex? 2 terminó con una pelea que casi llega a los golpes, maletas hechas y dos participantes abandonando la casona. Y en el centro de todo, Luis Mateucci y Claudio Rojas.

El conflicto tuvo su origen en las palabras del abogado durante una actividad, que dejaron a Hurubachi Pardo en una posición incómoda. Ella sintió que Claudio la había retratado como alguien que hace lo que él quiere, lejos de la mujer empoderada que considera ser.

Al terminar la dinámica, Huru prefirió tomar distancia en lugar de conversar de inmediato. Esa sola decisión bastó para que Claudio explotara de forma inesperada y radical.

"¿Me estás hue…?, ¿me estás hablando en serio? Ya chao, agarro mis maletas y me voy, te digo altiro", le advirtió. Hurubachi respondió con calma: "Manipúlame como quieras". Él insistió: "Yo no manipulo a nadie h…, yo me voy".

Mateucci en el medio

Cuando Huru intentó explicarle el por qué de su molestia, Claudio buscó un responsable externo para el conflicto. "Le estás comprando todo al Lucho. Acaban de lograr que nos peleáramos, que nos separáramos… Yo no me voy a quedar", lanzó, apuntando directamente a Luis Mateucci.

Fue en ese momento cuando Mateucci intervino desde lejos, mostrando su apoyo a Hurubachi. "¡Huru, estamos con vos!", gritó el argentino, lo que encendió completamente a Claudio.

El abogado perdió el control e intentó ir a enfrentarlo físicamente. Aunque no logró golpearlo, sí lo empujó en varias oportunidades antes de soltar un comentario que generó rechazo inmediato entre quienes estaban presentes.

"¿De verdad creen que voy a perder mi tiempo con este pobre? No tengo la culpa que este h… sea pobre", disparó Claudio, en una frase que cruzó una línea muy distinta a la del conflicto de pareja que había comenzado minutos antes.

Mateucci no respondió con violencia, pero el daño ya estaba hecho. El insulto quedó flotando en el ambiente de la casona y marcó el tono de lo que vino después.

El adiós de Claudio y Hurubachi

Claudio hizo sus maletas. Y Hurubachi también. Antes de irse, ambos tuvieron una última conversación tensa que mezcló reproches, declaraciones de amor y acusaciones cruzadas.

"Si tú vas a hacer esos shows y te vas a comportar de esa manera, yo no tengo nada que hacer acá", le dijo Claudio a Huru. Y agregó: "Te amo tanto que lo único que quiero es que estés bien… Me das cero seguridad".

Hurubachi no entró en el mismo nivel de intensidad y le pidió una sola cosa: "Córtala de decir que quiero estar con todos, eso suena feo", respondió, tratando de poner algo de racionalidad en medio del caos.

Pese al intercambio, no hubo reconciliación. Claudio salió primero de la casona. Minutos después lo hizo Hurubachi, acompañada por el resto de los participantes, quienes la despidieron con evidente tristeza.

Lo que comenzó como una intervención de apoyo de Luis Mateucci terminó siendo la chispa que aceleró una salida doble en Volverías con tu ex? 2, dejando a todos en la casona procesando una noche que nadie esperaba.

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