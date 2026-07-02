Luis Jiménez y Gala Caldirola sorprenden con importante anuncio: ¿De qué se trata?

02 jul. 2026 - 19:35 hrs.

Luis Jiménez y Gala Caldirola volvieron a aparecer juntos en redes sociales, esta vez para compartir un anuncio que generó especulaciones entre sus seguidores.

A través de una publicación compartida en Instagram, el exfutbolista y la modelo protagonizaron un video en el que aparecen abrazados y risueños. En medio de bromas, jugaron con distintas posibilidades para contar la verdadera noticia.

"Queremos contarles algo", comenzó Jiménez. Luego de que ambos discutieran entre risas quién debía dar la noticia, Gala comentó: "Estamos muy contentos", mientras él la abrazaba.

¿Cuál fue el anuncio de Luis Jiménez y Gala Caldirola?

Pese al tono del comienzo del anuncio, rápidamente descartaron los rumores que podrían surgir: "Pero no, no es por esto", dijo Gala haciendo referencia a su abdomen y descartando que se tratara de un embarazo, mientras ambos reían.

Luego extendió su mano como si mostrara un anillo. Jiménez volvió a negarlo: "Tampoco es por eso".

Tras las bromas, finalmente revelaron el motivo del video: "¡Tenemos una nueva casa!", anunció Luis Jiménez para luego besar la mejilla de Gala, quien explicó que se trata de una nueva plataforma de apuestas.

¿Cómo será la nueva casa de apuestas?

"Como queremos ser grandes anfitriones, vamos a tener muchos juegos", contó Caldirola, y Jiménez añadió que también habrá "muchos premios".

Más adelante, Gala entregó más detalles sobre el proyecto: "Si les gusta el deporte, van a poder hacer apuestas deportivas. Así que desde hoy están abiertas las puertas de nuestra nueva casa y están invitadísimos a pasar".

Ambos cerraron el anuncio revelando al unísono el nombre del proyecto: "Betseller".

La plataforma cuenta con su propia presencia en Instagram bajo la cuenta @betseller.win, donde ya comenzaron a promocionar el lanzamiento del sitio.