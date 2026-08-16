Meganoticias en Colombia: El dramático testimonio de un sobreviviente del terremoto

16 ag. 2026 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda de sobrevivientes en Colombia, tras el devastador terremoto y sus conocidas réplicas en gran parte del territorio nacional.

Desde Cali, el enviado especial de Meganoticias, Pablo Cuéllar, reportó el escenario que se vive en una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.

El periodista se trasladó hasta el condominio Pío XII, al sur de Cali, donde varias viviendas quedaron completamente destruidas luego de que cediera el terreno sobre el que estaban construidas.

Dramático caso

Uno de los residentes, José Fernando López, contó cómo vivió el momento del terremoto. Según relató, se encontraba preparándose para ir a trabajar: "Cuando empezó el remezón, esperé que se moviera un poquito. Cuando empezó a coger mucho más fuerza, me tiré al parque de los niños, donde es tierra firme”.

El hombre aseguró que debió aferrarse a uno de los tubos de los juegos infantiles para evitar ser derribado por el movimiento. “Vi en el momento cuando se cayeron todas las edificaciones”, relató.

López también explicó que muchos residentes no alcanzaron a sacar sus pertenencias antes de evacuar. “Mucha gente no alcanzó a salir, ni siquiera con el celular ni los papeles, porque no nos dio tiempo”, señaló.

Sobre las víctimas en el recinto, el residente afirmó que hubo un fallecido y alrededor de 15 o 16 personas con heridas leves. Además, todos debieron abandonar el lugar debido a los daños estructurales: “Todos tenemos que evacuar sí o sí, porque, como ustedes pueden ver aquí, es invivible”.

Mientras continúan las labores de emergencia, los equipos de rescate enfrentan una compleja tarea para remover los escombros y acceder a posibles sobrevivientes.

La búsqueda se realiza también mediante túneles y con rescatistas especializados, conocidos como “topos”, debido a la dificultad para ingresar entre las estructuras colapsadas.

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