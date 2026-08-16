"Dejemos de lado nuestras amenazas": Presidente surcoreano propone diálogo con Corea del Norte para terminar con la guerra

16 ag. 2026 - 04:28 hrs.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, propuso conversaciones con el Norte para poner fin formalmente a la prolongada Guerra de Corea, en un momento en que Pyongyang estrecha lazos con Rusia y reafirma su condición de potencia nuclear "irreversible".

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra debido a que su conflicto de 1950 a 1953, desencadenado por un ataque norcoreano, terminó con un armisticio en lugar de un tratado de paz.

Lee hizo la propuesta durante una ceremonia que conmemoró el aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés de 1910 a 1945.

¿Qué dijo el presidente de Corea del Sur?

"Dejemos de lado nuestras amenazas y comencemos las conversaciones para poner fin a esta guerra de larga duración como partes directamente involucradas", dijo Lee en su discurso.

"De esta manera, también se podrían discutir medidas efectivas para detener el avance de las capacidades nucleares de Corea del Norte", agregó.

La propuesta de Lee se produce luego de que Corea del Norte condenara esta semana los próximos ejercicios militares anuales entre Estados Unidos y el Sur, advirtiendo de medidas de disuasión más contundentes.

Pyongyang también se ha mostrado recientemente indignado por el gradual aumento del poderío militar de Japón en el Pacífico y ha lanzado misiles después de que Tokio se comprometiera a aumentar sus capacidades de defensa con "sentido de urgencia".

El presidente surcoreano, Lee, de línea conciliadora, ha revertido la postura férrea de su predecesor desde que asumió el poder en junio de 2022, al ofrecer a Pyongyang conversaciones sin condiciones previas.

En julio, el Ministerio de Unificación surcoreano incluso afirmó que Seúl abandonó su campaña de presión sobre el Norte para que desmantelara su armamento atómico, centrándose en cambio en detener la expansión de las actividades nucleares de Pyongyang.

El hermético liderazgo de Corea del Norte aún no ha respondido a las repetidas ofertas de Lee. En cambio, ha reforzado sus lazos militares con Rusia y ha enviado tropas para apoyar a su aliado en la guerra de Ucrania.

Todo sobre Corea del Norte