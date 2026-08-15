Denuncia en redes sociales termina con mujer detenida por maltrato animal en Maipú

15 ag. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia difundida a través de redes sociales permitió detectar las malas condiciones en las que se encontraba un perro al interior de una vivienda en Maipú y terminó con una mujer de 54 años detenida por el delito de maltrato animal.

Mujer detenida por maltrato animal en Maipú

El procedimiento se desarrolló durante la tarde de este sábado, luego de que comenzaran a circular publicaciones alertando sobre la situación del can. En ellas también se aseguraba que el animal supuestamente había prestado servicios anteriormente en Carabineros.

A partir de estos antecedentes, funcionarios de la 52ª Comisaría de Maipú coordinaron un procedimiento con personal del Grupo de Adiestramiento Canino y equipos especializados.

Los funcionarios concurrieron hasta un domicilio ubicado en calle Esdras, donde verificaron el estado en que se encontraba el perro y constataron que presentaba malas condiciones de salud.

Tras comprobar la situación, Carabineros procedió a detener a la propietaria del animal, identificada por sus iniciales R.J.T.L., de 54 años, chilena y sin antecedentes policiales.

En paralelo, personal especializado realizó las verificaciones correspondientes para determinar si efectivamente el perro había formado parte de la institución, tal como se afirmaba en las publicaciones difundidas en redes sociales.

Mediante la revisión del número de chip del animal y la consulta de las plataformas institucionales, Carabineros descartó que el can hubiese pertenecido o prestado servicios a la institución.

Luego del procedimiento, el perro fue evaluado y recibió atención médica por parte de un veterinario de Carabineros.

Por instrucción de la Fiscalía, el animal permanecerá temporalmente bajo el cuidado del Grupo de Adiestramiento Canino, mientras se espera que la municipalidad adopte las medidas que correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes por el delito de maltrato animal.

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