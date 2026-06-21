Denuncian a sujeto por maltrato y ejercicio ilegal de la profesión: "Animales quedaban con lesiones e incluso algunos murieron"

21 jun. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la PDI de la Brigada de Delitos contra la Salud Pública y el Medioambiente (Bridesma) detuvo a una persona acusada de maltrato animal y de ejercicio ilegal de la profesión veterinaria.

Oficiales de esa unidad especializada recabaron antecedentes investigativos que dieron cuenta de que el sujeto –un chileno que contaba con diversos antecedentes penales– realizó diversas intervenciones quirúrgicas a diversos caninos, específicamente amputaciones de orejas y de cola, con fines estéticos.

Esas operaciones las efectuaba sin contar con el título de veterinario en el patio de la casa de su madre, ubicada en la comuna de Huechuraba.

El detenido les provocaba lesiones graves y sufrimiento a los animales al cortarles orejas y colas, y además medicaba y daba recomendaciones veterinarias.

El comisario Francisco Valdenegro, de la Bridesma Metropolitana, señaló que "recibimos una denuncia anónima que señalaba que una persona en el sector de la población La Pincoya estaría realizando procedimientos quirúrgicos estéticos a caninos, en su mayoría a cachorros de raza".

El detective añadió que "se estableció que hacía eso fuera de todos los conocimientos propios del área veterinaria, usando incluso anestésicos vinculados a la Ley 20.000 (de drogas). Cabe recordar que los expertos recomiendan no efectuar este tipo de procedimientos estéticos".

La abogada Catalina Cuadra, de la Fiscalía Centro Norte, indicó que "esta investigación se realizaba desde mayo por una denuncia anónima contra una persona que realizaba esas operaciones en cachorros sin contar con el título de veterinario. Los animales quedaban con lesiones graves e incluso algunos murieron".

"El imputado fue detenido, pasó a control de detención y se le formalizó por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y de maltrato animal", agregó la profesional.

En base a la investigación, se solicitó a la Fiscalía gestionar la orden de detención, el ingreso a dos inmuebles y la incautación de elementos asociados al delito. En este contexto, el Segundo Juzgado de Garantía autorizó todo lo solicitado.

En uno de estos inmuebles se logró ubicar y detener al imputado, y fueron incautadas especies asociadas al delito. En el segundo inmueble se encontraron e incautaron elementos asociados al hecho investigado.

Los detectives incautaron frascos de medicamentos, jeringas, agujas, tijeras, suturas, pinzas quirúrgicas, tres teléfonos celulares y seis pequeños caninos cachorros que iban a ser operados, los que fueron entregados a una fundación animalista.