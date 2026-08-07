Hasta -9°C y 35 cm de nieve: Meteorología emite avisos para cuatro regiones del país
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una serie de avisos meteorológicos debido a la presencia de heladas y nevadas que afectarán a distintas regiones del país durante los próximos días.
De acuerdo con el organismo, los eventos se registrarán entre este fin de semana y comienzos de la próxima semana, asociados a altas presiones frías e inestabilidad atmosférica.
Las temperaturas más bajas se concentrarán principalmente en sectores de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde los termómetros podrían llegar hasta los -9°C.Ir a la siguiente nota
En paralelo, Meteorología emitió un aviso por nevadas normales a moderadas en la región de Coquimbo, donde se podrían acumular hasta 35 centímetros de nieve en sectores cordilleranos.
Heladas normales a moderadas
Según la DMC, las heladas normales a moderadas se producirán entre el sábado 8 y el miércoles 12 de agosto, afectando a distintos sectores del sur del país.
Los Lagos
- Patagonia Subandina: -6°C a -4°C (domingo 9) / -6°C a -4°C (martes 11)
Aysén
- Litoral interior norte: -9°C a -7°C (domingo 9) / -9°C a -7°C (lunes 10) / -9°C a -7°C (martes 11)
- Patagonia subandina norte: -9°C a -6°C (domingo 9) / -8°C a -6°C (miércoles 12)
- Cordillera austral sur: -9°C a -6°C (domingo 9) / -9°C a -6°C (lunes 10)
- Patagonia subandina sur -7°C a -5°C (domingo 9) / -9°C a -7°C (lunes 10) / -7°C a -5°C (martes 11)
Magallanes
- Pampa patagonica norte: -5°C a -8°C (sábado 8) / -5°C a -9°C (domingo 9)
Nevadas normales a moderadas
El segundo aviso emitido por Meteorología corresponde a nevadas normales a moderadas asociadas a un escenario de inestabilidad atmosférica.
El fenómeno se registrará entre la mañana del martes 11 y la mañana del miércoles 12 de agosto y existe además una probabilidad de ventisca.
- Cordillera: entre 25 a 35cm al norte de Vicuña. Isoterma cero entre los 3700 a 3000.
¿Qué significa un aviso meteorológico?
La Dirección Meteorológica de Chile explicó que los avisos meteorológicos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".