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Hasta -9°C y 35 cm de nieve: Meteorología emite avisos para cuatro regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una serie de avisos meteorológicos debido a la presencia de heladas y nevadas que afectarán a distintas regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el organismo, los eventos se registrarán entre este fin de semana y comienzos de la próxima semana, asociados a altas presiones frías e inestabilidad atmosférica.

Las temperaturas más bajas se concentrarán principalmente en sectores de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde los termómetros podrían llegar hasta los -9°C.

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En paralelo, Meteorología emitió un aviso por nevadas normales a moderadas en la región de Coquimbo, donde se podrían acumular hasta 35 centímetros de nieve en sectores cordilleranos.

Heladas normales a moderadas

Según la DMC, las heladas normales a moderadas se producirán entre el sábado 8 y el miércoles 12 de agosto, afectando a distintos sectores del sur del país.

Los Lagos

  • Patagonia Subandina: -6°C a -4°C (domingo 9) / -6°C a -4°C (martes 11)

Aysén

  • Litoral interior norte: -9°C a -7°C (domingo 9) / -9°C a -7°C (lunes 10) / -9°C a -7°C (martes 11)
  • Patagonia subandina norte: -9°C a -6°C (domingo 9) / -8°C a -6°C (miércoles 12)
  • Cordillera austral sur: -9°C a -6°C (domingo 9) / -9°C a -6°C (lunes 10)
  • Patagonia subandina sur -7°C a -5°C (domingo 9) / -9°C a -7°C (lunes 10) / -7°C a -5°C (martes 11)

Magallanes

  • Pampa patagonica norte: -5°C a -8°C (sábado 8) / -5°C a -9°C (domingo 9)

Nevadas normales a moderadas

El segundo aviso emitido por Meteorología corresponde a nevadas normales a moderadas asociadas a un escenario de inestabilidad atmosférica.

El fenómeno se registrará entre la mañana del martes 11 y la mañana del miércoles 12 de agosto y existe además una probabilidad de ventisca.

  • Cordillera: entre 25 a 35cm al norte de Vicuña. Isoterma cero entre los 3700 a 3000.

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¿Qué significa un aviso meteorológico?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que los avisos meteorológicos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

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