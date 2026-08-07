Mesa del Senado rechaza proyecto para suspender la Ley Karin: "Constituye un camino equivocado"

07 ag. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Mesa Directiva del Senado manifestó este viernes su rechazo al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados que busca suspender por cinco años la aplicación de la Ley Karin, asegurando que la iniciativa "constituye un camino equivocado" para enfrentar los desafíos que ha presentado su implementación.

A través de una declaración pública, la directiva de la Cámara Alta sostuvo que "frente a la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputadas y Diputados que busca suspender por cinco años la Ley Karin, como Mesa Directiva del Senado manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta, por cuanto constituye un camino equivocado para abordar los desafíos de su implementación".

"Representa un avance significativo"

En el comunicado, la Mesa recordó que la Ley Karin fue aprobada con un amplio respaldo político durante su tramitación legislativa.

"La Ley Karin fue aprobada con un respaldo transversal y mayoritario en el Congreso Nacional, reflejando un consenso político e institucional sobre la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo", señalaron.

Asimismo, reconocieron que toda legislación reciente puede requerir modificaciones, aunque descartaron que ello justifique dejar de aplicarla.

"Como toda legislación reciente, su implementación puede requerir ajustes y perfeccionamientos. Sin embargo, ello no justifica suspender una norma que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas", afirmaron.

Proponen perfeccionar el reglamento

En lugar de suspender la normativa, la Mesa del Senado planteó que el foco debe estar en introducir mejoras al reglamento que regula su aplicación.

En esa línea, indicaron que "el esfuerzo debe orientarse a modificar y perfeccionar el reglamento, robusteciendo los requisitos de admisibilidad de las denuncias y definiendo estándares más exigentes para su presentación, de manera que estas cuenten con antecedentes suficientes para dar inicio a una investigación formal".

De esta forma, la directiva del Senado reafirmó su respaldo a la continuidad de la Ley Karin y abrió la puerta a eventuales cambios que permitan fortalecer su implementación, sin suspender la protección que entrega a trabajadores frente al acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.