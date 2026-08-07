Descuentos de hasta 40%: Metro ofrece promociones para panoramas del Día del Niño

07 ag. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva alianza enfocada en la niñez y las familias fue presentada en estación Baquedano, donde Metro de Santiago, junto al Museo Interactivo Mirador (MIM), Fundación Integra, la Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM) y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lanzó una programación especial que se extenderá durante agosto.

La iniciativa busca que la experiencia de los pasajeros vaya más allá del traslado, incorporando espacios vinculados con la ciencia, la cultura, la educación y el encuentro familiar dentro de la red de Metro.

“En Metro buscamos que cada viaje sea una buena experiencia, y eso también significa generar oportunidades para disfrutar, aprender y compartir en familia. Esta programación es fruto del trabajo colaborativo con distintas instituciones”, señaló Paulina del Campo, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro de Santiago.

Metro llevará la iniciativa a sus pasajeros durante agosto

Una de las principales acciones será el Metro Tour de este sábado 8 de agosto, que permitirá a 120 personas previamente inscritas conocer el Taller Neptuno, recinto donde se realizan labores de mantención y reparación de los trenes.

La actividad busca acercar a los pasajeros al funcionamiento interno del sistema y mostrar parte del trabajo que permite mantener operativa la red de Metro de Santiago.

A esto se suman beneficios para los usuarios durante agosto a través de MetroMuv, con hasta un 30% de descuento en KidZania, 20% en Bazar Metro y promociones en Happyland.

Además, durante los Visa Days del 8 de agosto habrá descuentos de hasta 40% en comercios adheridos.

Una tarjeta bip! diseñada por niños y niñas

Como parte de la alianza, Metro y el MIM también lanzaron un concurso dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años, quienes podrán diseñar una edición especial de la tarjeta bip! inspirada en su espacio favorito del museo.

Las postulaciones estarán abiertas entre el 9 y el 30 de agosto y el diseño ganador será presentado en octubre, durante el mes de la Ciencia.

“Este año quisimos ir un paso más allá e invitar a niñas y niños a ser protagonistas, creando el diseño de una tarjeta bip! inspirada en su sala favorita del museo. Esperamos que esta iniciativa motive a más familias a visitarnos y permita que su creatividad recorra la ciudad”, afirmó Enrique Rivera, director ejecutivo del Museo Interactivo Mirador.

Las bases y requisitos estarán disponibles desde este domingo 9 de agosto en los canales oficiales del museo.

Metro también reforzará el vínculo con la primera infancia

La alianza contempla además una participación de Fundación Integra dentro de la propia red de Metro.

Durante agosto, las voces de niños y niñas de la institución serán parte de las sonorizaciones de las 143 estaciones de Metro de Santiago, relevando la importancia del juego y el derecho a la educación parvularia.

“Escuchar sus voces en las 143 estaciones de Metro de Santiago es una invitación a visibilizar a la primera infancia y su derecho a la educación parvularia”, comentó María Paz Oyarzún, directora ejecutiva de Fundación Integra.

Transporte público se suma a la iniciativa

La DTPM también será parte de esta coordinación con un recorrido especial del servicio 137x, que conectará la estación Metro Mirador con el MIM durante los sábados y domingos de agosto, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

“Durante agosto hemos vuelto a implementar el servicio 137x, que conecta directamente Metro Mirador con el Museo Interactivo Mirador y facilita el traslado de las familias”, comentó Eduardo Castro, director de la DTPM.

Por su parte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio destacó el carácter familiar de la iniciativa.

“Agradezco a Metro, Fundación Integra y al MIM por esta iniciativa que permite acercar la cultura y generar espacios de encuentro para las familias. También quiero hacer un llamado a las familias de Chile a celebrar este día compartiendo tiempo juntos”, afirmó Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La programación contempla además actividades en el MIM este domingo 9 de agosto, entre las 10:00 y las 18:00 horas, con un 50% de descuento en la entrada para menores de 18 años.