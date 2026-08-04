Metro dará de baja históricos trenes: Esta sería la fecha del fin de su servicio

04 ag. 2026 - 11:29 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del grave incendio registrado el pasado 27 de julio en la estación Santa Isabel, el cual consumió por completo un vagón y mantuvo el lugar cerrado por más de una semana, Metro de Santiago confirmó este martes la reapertura de la estación de la Línea 5.

En paralelo, Metro fijó la fecha definitiva para el retiro de sus trenes NS-74, modelo que precisamente se incendió la semana pasada.

La fecha límite para los trenes antiguos de la Línea 5

La directiva de la empresa estatal anunció que los históricos trenes modelo NS-74, los más antiguos que todavía circulan por la Línea 5, dejarán de funcionar definitivamente en el año 2030.

A pesar de que estos trenes de tecnología francesa han operado por décadas en la capital, los recientes fallos técnicos y episodios de humo registrados en el servicio aceleraron el plan de retiro gradual para renovar la flota que presta servicio en esta línea.

Investigación por fallas y sospechas de asbesto

La reapertura de Santa Isabel se concretó luego de que la Seremi de Salud descartara riesgos para la salud de los pasajeros y trabajadores, especialmente ante la preocupación generada por la eventual presencia de asbesto en los componentes antiguos del tren o la infraestructura, material que requiere protocolos estrictos ante la emanación de humo.

Paralelamente a la habilitación del servicio en la estación, Metro de Santiago mantiene abierta una investigación para determinar la causa exacta de la falla técnica que provocó el fuego en el tren.

Junto con el análisis mecánico del vagón calcinado, los equipos técnicos vigilan la evolución de las cerca de cinco personas —entre pasajeros, trabajadores y bomberos— que estuvieron bajo observación médica por complicaciones respiratorias tras la evacuación.