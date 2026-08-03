Tras siete días cerrada: Estación Santa Isabel volverá a operar este martes

03 ag. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Después de siete días sin funcionamiento, la estación Santa Isabel reabrirá sus puertas en su horario habitual tras concluir los trabajos de reparación realizados luego del incendio registrado el pasado 27 de julio, emergencia que obligó a suspender el servicio en ese tramo de la Línea 5.

Desde Metro de Santiago informaron que la reapertura fue autorizada tras completar las labores de reconstrucción, limpieza, ventilación y revisión integral de las instalaciones afectadas por el siniestro.

Análisis confirmó que la estación es segura

La empresa explicó que, como parte de los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, se realizaron mediciones ambientales y monitoreos especializados para detectar la presencia de eventuales fibras u otros elementos contaminantes en suspensión.

Estos análisis fueron supervisados por la Seremi de Salud y efectuados en laboratorios nacionales e internacionales acreditados.

Metro descarta presencia de contaminantes

Según informó la empresa, los resultados de las muestras ambientales descartaron la presencia de elementos contaminantes al interior de la estación, permitiendo autorizar su reapertura.

"Los resultados de las muestras ambientales determinaron que no se detectaron elementos contaminantes en ninguna de las muestras analizadas, confirmando que las condiciones para el tránsito y permanencia de cualquier persona en la estación son completamente seguras", señalaron desde Metro.

De esta manera, la estación Santa Isabel retomará su funcionamiento normal a partir de este martes 4 de agosto, restableciendo por completo el servicio en la Línea 5.

? [IMPORTANTE] A partir de mañana Santa Isabel #L5 retomará su funcionamiento normal, tras finalizar los trabajos de reconstrucción, limpieza, ventilación y las mediciones ambientales realizadas luego del incendio que afectó a la estación el pasado 27 de julio.



? La reapertura… — Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 3, 2026

Todo sobre Metro de Santiago