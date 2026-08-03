"Ella realmente se merece una disculpa pública": Leo Méndez Jr contó cómo fue la reconciliación con Marcela Duque

03 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Hay conversaciones que tardan años en ocurrir. Para Leo Méndez Jr, esa charla pendiente tenía nombre: Marcela Duque. El cantante reveló que decidió buscar a la expareja de su padre, DJ Méndez, para pedirle perdón por la forma en que la trató cuando era adolescente, un reencuentro que, según confesó, necesitaba vivir antes de seguir adelante.

La historia salió a la luz durante una conversación en el podcast "La weona tonta". Allí recordó que Marcela fue parte importante de su familia durante varios años e incluso integró el recordado docurreality "Los Méndez".

Con el paso del tiempo, sintió que debía acercarse a ella, por lo que primero le envió un mensaje de texto y luego ambos acordaron reunirse para conversar.

La conversación que esperó durante años

Cuando llegó el momento de verse cara a cara, Leo aseguró que no tuvo dudas sobre cuál debía ser la primera palabra de esa conversación.

"Partí con una disculpa. Yo me comporté pésimo en ese tiempo. Fui un pende... con todas sus letras", reconoció.

Según explicó, durante mucho tiempo el orgullo le impidió asumir esa responsabilidad. Sin embargo, todo cambió mientras atravesaba un delicado estado de salud que incluso lo llevó a ser hospitalizado.

"Me di cuenta de que la vida es realmente superfrágil y no quería que pasara algo mayor sin haberle dicho cómo realmente me sentía", confesó.

El cantante contó que Marcela aceptó reunirse con él, un gesto que terminó reafirmando la admiración que mantiene hacia ella. "Ella realmente se merece una disculpa pública", afirmó.

El reconocimiento que quería hacer

Más allá de esa conversación, Leo también quiso reconocer públicamente el papel que Marcela desempeñó durante su infancia.

"Yo me acuerdo cuando éramos pequeños. Ella lo dio todo por nosotros. Dejó incluso una carrera por nosotros", sostuvo.

El vínculo que espera reconstruir

Durante la conversación, Leo reconoció que los conflictos familiares también dejaron huellas en la relación con su hermano Esai. Hubo daños colaterales, como mi hermano. Hubo una distancia y poca comunicación", comentó.

Pese a ello, aseguró que hoy uno de sus principales objetivos es recuperar ese vínculo. "Espero poder mejorar esa relación con mi hermano. Él está solo acá y tiene a su hermano mayor", expresó.

"Ya tengo 28 años. Es lamentable que haya tenido que llegar al punto de estar hospitalizado para darme cuenta de ciertas cosas", manifestó.

En ese momento intervino DJ Méndez, quien valoró que su hijo reconociera sus errores y sostuvo que todas las personas pueden equivocarse, pero que lo importante es asumir las responsabilidades y demostrar con acciones la intención de cambiar.

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