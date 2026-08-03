"¿Te quedó claro?": La dura respuesta de Álvaro Ballero a usuaria que lo criticó por foto junto a sus hijos

03 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Un momento familiar terminó convirtiéndose en un nuevo foco de comentarios en redes sociales. Álvaro Ballero respondió con dureza a una usuaria que cuestionó una fotografía publicada junto a sus cuatro hijos y cerró el intercambio con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El exintegrante de realities celebró este fin de semana su cumpleaños número 44 acompañado de sus hijos. Tras compartir un video en el que los niños le cantaban el "Cumpleaños feliz", publicó una imagen editada como si fuera la portada de una revista. En ella aparecen los cuatro menores junto a su gato, Vito.

La postal generó diversas reacciones, pero hubo un comentario en particular que motivó la respuesta de Ballero. La usuaria hizo referencia a las polémicas que protagonizó durante su paso por el reality Volverías con tu ex? 2 y escribió: “¿Por qué publicas esa foto? ¿Qué van a decir los niños?”.

La respuesta de Ballero

El productor no dejó pasar el comentario y respondió asegurando que esa era, precisamente, la reacción que suele recibir de sus hijos frente a este tipo de críticas.

“Lo mismo de siempre: ‘Papá, que no te importe el comentario de viejas wns sin vida que ni siquiera conocen nuestra historia’, eso”, escribió Ballero.

Luego remató el intercambio con una breve frase dirigida a la usuaria: “¿Te quedó claro?”.

Compartió el intercambio en sus redes

La conversación no quedó solo en la publicación. Tras responder, Ballero compartió un pantallazo del intercambio en sus historias de Instagram.

El episodio ocurre semanas después de su paso por Volverías con tu ex? 2. En el reality, protagonizó distintas polémicas y recibió críticas en redes sociales por su actitud hacia su exesposa, Ludmila Ksenofontova. Posteriormente, decidió abandonar el programa.

En los últimos días, además, ha vuelto a estar en la conversación pública luego de que se conociera su relación con la veterinaria Valentina Schnitzer.

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