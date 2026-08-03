Tras subir registro con su marido: Rosario Bravo arremete contra comentarios de "haters" en redes sociales

03 ag. 2026 - 17:15 hrs.

Rosario Bravo acostumbra compartir pasajes de su vida cotidiana y familiar con sus seguidores, siendo las publicaciones junto a su esposo, el reconocido cardiólogo Carlos Caorsi, las que suelen generar mayor repercusión en redes sociales por su diferencia de edad de 28 años.

Un conflicto se desencadenó durante este fin de semana, cuando Rosario difundió un registro íntimo y afectuoso en su cuenta.

En la secuencia visual, se observa a la pareja sentada frente a una mesa compartiendo un momento distendido, sonriéndole de forma cómplice a la cámara mientras el profesional de la salud la sostiene por la cintura y le da un beso en la cara.

A pesar de que la publicación acumuló miles de interacciones favorables y de apoyo por parte de su fanaticada, un grupo de detractores no tardó en dejar mensajes irónicos y descalificadores en la caja de comentarios.

El cruce directo con los "haters"

Entre los mensajes que encendieron la molestia de la influencer destacó el de una usuaria que escribió de forma irónica: "Qué lindo tu papi". Bravo no dudó en revisar el perfil de la internauta y responder directamente haciendo alusión a la descripción de su cuenta: "'El Karma nunca falla', dice tu perfil".

En esa misma línea, otro cibernauta intentó trolear la escena comentando: "El profe de química con la ayudante de laboratorio". Lejos de ignorarlo, Rosario arremetió de vuelta con firmeza: "No sea envidioso, que son como de la edad, pero no creo que haya tenido su suerte".

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Un potente llamado contra el ciberbullying

Más allá de los intercambios puntuales, lo que provocó una profunda reflexión fue la explicación que entregó cuando una seguidora le preguntó por qué elegía responder en lugar de ignorar los ataques reiterados.

Rosario dejó en claro la importancia de poner límites en los entornos digitales: "Alguien tiene que decirles que lo que hacen no está bien. Después se quejan del bullying en el colegio y cómo no, si seguro son hijos de estos que salen despotricando en redes", enfatizó.

Para cerrar, la enfermera lamentó que este tipo de agresiones verbales se tomen a la ligera o se normalicen bajo el disfraz del humor: "Lo encuentran divertido y hay una masa de gente avalándolos. Bueno, también hay unos muchos que no avalamos conductas violentas y bullying en redes sociales", sentenció.

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