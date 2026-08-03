"Tenía mi ventaja competitiva": Dominga López confiesa el factor clave que la coronó como Miss Universo Chile 2026

03 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Tras una reñida jornada y pocas horas de sueño, la nueva Miss Universo Chile 2026, Dominga López, estuvo presente en el matinal Mucho Gusto para hablar de su reciente coronación y del largo proceso de preparación que inició en febrero para quedarse con el cetro nacional.

A pesar del cansancio propio de la extensa velada de competencia, la nueva soberana nacional se mostró sorprendida y agradecida por las muestras de apoyo recibidas tras quedarse con el triunfo.

La ventaja clave que le dio la victoria

Al ser consultada por sus sensaciones en las primeras horas como reina de belleza, la modelo señaló estar "muy contenta, todavía procesando. Me pegué un trasnoche, pero la recarga de energía que recibí luego de ganar, con todo el cariño de la gente, me tiene aquí hoy".

Durante la conversación en el estudio, López repasó el desarrollo del certamen y coincidió en que la prueba de oratoria fue el momento decisivo para marcar la diferencia frente a las otras finalistas del concurso.

"A grandes rasgos, la ronda de preguntas es la más complicada porque uno nunca sabe qué van a preguntar. Hay que estar preparada para todo y tener una respuesta que conecte, que sea concisa, pero a veces el nerviosismo no te lo deja", expuso.

Para ello, su formación profesional terminó por convertirse en su principal fortaleza sobre el escenario. "Soy comunicadora, mi título es de periodista, así que tenía muchas ganas de llegar al Top 8 para poder hacer esa primera ronda de preguntas", detalló, asumiendo su preparación en los medios como "una ventaja competitiva" durante la definición.

A ello sumó su fluido manejo del inglés, adquirido durante su etapa escolar en un colegio británico y un intercambio en Canadá. "Desde el Miss Universo del año pasado se ha priorizado un poquito más la belleza con propósito. Todas las candidatas son hermosas, la competencia de este año estaba fuerte", reflexionó.

"Somos el vecino medio raro de la región"

De cara a la cita internacional que se llevará a cabo en Puerto Rico, la periodista adelantó que "lo que nos va a distinguir es que tal vez soy un prototipo distinto... Creo que eso también nos representa un poco a los chilenos: somos como un poco el vecino medio raro de la región y me encantaría mostrar esa faceta un poco más cálida".

Finalmente, expresó su motivación para asumir la preparación de los próximos meses y mantener el desempeño que ha tenido la representación nacional en las últimas ediciones. "Soy mi fan número uno, así que prometo dar lo mejor de mí siempre. Creo que estamos todos ilusionados con esa segunda corona. Ya van tres años consecutivos clasificando al Top, así que espero mantener la racha", concluyó.

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