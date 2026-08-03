Rodolfo Carter protagoniza accidente de tránsito: Motociclista terminó con fractura de hombro

03 ag. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Rodolfo Carter (IND-REP) se vio involucrado la mañana de este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en el límite entre Ñuñoa y Providencia, luego de que el vehículo en el que se desplazaba se encontrara con una motocicleta en una intersección.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el parlamentario no sufrió lesiones. En tanto, el motociclista, de nacionalidad ecuatoriana, perdió el control de su vehículo tras una maniobra de frenado y cayó a la calzada, resultando con una fractura en el hombro derecho.

Ambos fueron trasladados al Servicio de Urgencia del Hospital del Salvador, donde el motorista fue atendido consciente y fuera de riesgo vital, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer la dinámica del accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la información preliminar, el hecho se registró cuando Rodolfo Carter circulaba en su station wagon por calle Arturo Medina en dirección norte. Al llegar a la intersección con calle Eliecer Parada, el senador habría detenido la marcha para respetar un disco "Pare".

Tras reanudar su trayecto, un motociclista que transitaba por calle Eliecer Parada en dirección poniente advirtió la presencia del vehículo y aplicó los frenos. Esa maniobra habría provocado que perdiera el control de la motocicleta y cayera sobre la calzada.

Motociclista terminó con una fractura

Producto del accidente, el conductor de la motocicleta sufrió preliminarmente una fractura en el hombro derecho, por lo que fue derivado al Hospital del Salvador para su evaluación y tratamiento.

Por su parte, el senador Rodolfo Carter resultó ileso, mientras las circunstancias del hecho continúan siendo materia de revisión por parte de las autoridades.