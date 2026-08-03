Vozinha se realiza los exámenes médicos y ya usa la indumentaria de Colo Colo: ¿Qué viene ahora?

03 ag. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

El arribo de Vozinha a Colo Colo continúa avanzando. Luego de aterrizar la noche del domingo en Chile, el arquero caboverdiano acudió durante la mañana de este lunes a la clínica Meds para someterse a los exámenes médicos de rigor, paso previo a su presentación oficial como el nuevo refuerzo del "Cacique".

Vozinha ya viste la ropa de Colo Colo

El propio Colo Colo compartió un registro en su cuenta de Instagram en el que se ve al portero utilizando la vestimenta del club, en medio de la jornada de evaluaciones médicas que marcarán el último trámite antes de oficializar su incorporación.

El domingo, a su llegada al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Vozinha expresó su felicidad por arribar al país y agradeció el recibimiento de los hinchas albos.

Luego de los chequeos médicos, el arquero firmará su vínculo con Colo Colo y continuará con el cronograma previsto por el club, que contempla su primer entrenamiento junto al plantel y su posterior presentación oficial, ambos eventos programados para este martes.

El arquero de 40 años llega a Colo Colo tras convertirse en una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial de 2026.

Vozinha fue titular en los cuatro partidos que disputó su selección en el Mundial, contribuyendo a la histórica clasificación a los octavos de final del certamen, instancia en la que el combinado africano quedó eliminado frente a Argentina en la ronda de dieciseisavos de final.

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