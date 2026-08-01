"Seguimos confiando en el proceso": Jaime Pizarro se refiere a la incertidumbre por la llegada de Vozinha a Colo Colo

01 ag. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado viernes 24 de julio, Colo Colo anunció con bombos y platillos la llegada de Vozinha, el guardameta de la selección de Cabo Verde que fue una de las sensaciones en el último Mundial de fútbol.

El destacado arquero debía llegar a Chile el pasado jueves; sin embargo, su arribo nunca se concretó y su incorporación al cuadro albo sigue siendo una total incertidumbre.

El director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, salió a explicar lo sucedido, señalando que el futbolista debía solucionar unos problemas personales antes de viajar.

"Seguimos confiando en el proceso"

Este sábado, Pizarro volvió a referirse a la llegada de Vozinha a Colo Colo, explicando a Meganoticias que "ya se comentó respecto de ese tema el jueves pasado, así que en eso va".

"La información que se dio es lo que existe hasta este momento (...) Seguimos confiando en el proceso que se ha ido realizando", agregó ante las cámaras de Mega.

Al ser consultado por la incertidumbre en la llegada del caboverdiano, el exministro del Deporte señaló en la misma línea que "seguramente conforme vaya avanzando (el proceso), ahí se va a ir clarificando".

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