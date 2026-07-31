La misteriosa foto de Vozinha que alimenta la incertidumbre por su llegada a Colo Colo

31 jul. 2026 - 11:10 hrs.

La incertidumbre por el arribo de Vozinha a Colo Colo sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el arquero de Cabo Verde compartiera una enigmática fotografía en sus redes sociales tras no abordar el vuelo que lo traería a Chile.

La emigmática foto de Vozinha

El guardameta, que ya tiene un acuerdo con Blanco y Negro para convertirse en refuerzo del Cacique, publicó una imagen en la que aparecen sus guantes junto a un balón, dando a entender que se encontraba realizando un entrenamiento.

Lo que más llamó la atención es que la publicación correspondería a una práctica en Lisboa, Portugal, lo que volvió a instalar las dudas sobre cuándo se concretará finalmente su viaje a Chile.

Vozinha

Los rumores de su postergada llegada

La imagen apareció en medio de una serie de especulaciones por el retraso en su llegada. Entre las versiones que han surgido se mencionan nuevas exigencias económicas, motivos personales e incluso un posible cambio de destino, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada oficialmente.

Mientras tanto, en Blanco y Negro esperaban que Vozinha arribara el pasado jueves para completar los últimos trámites de su incorporación al plantel. Sin embargo, nuevos inconvenientes administrativos y personales volvieron a postergar su viaje.

Pese a ello, el arquero sigue teniendo un acuerdo para transformarse en refuerzo de Colo Colo y se espera que durante en los próximos días exista alguna novedad respecto a su situación.