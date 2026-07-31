Jaime Leyton advierte por actividad tornádica en la zona centro-sur y revela cuándo será la lluvia más intensa en Santiago

31 jul. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal ya está dejando lluvias intensas en distintos sectores de la zona centro-sur y avanza lentamente hacia el norte. Mientras Maule, Ñuble y Biobío enfrentan horas de precipitaciones, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, advirtió que la inestabilidad asociada al frente podría favorecer trombas marinas y actividad tornádica en sectores costeros.

“Ya la región del Maule comienza a migrar lentamente hacia el norte, y esa palabra lentamente es lo que nos tiene que preocupar porque ya está lloviendo de manera intensa y no hay un cambio en cuanto a la manera en que se va a presentar”, explicó el meteorólogo de Mega.

Actividad tornádica

La combinación de lluvia persistente y aire inestable mantendrá un escenario cambiante en distintos puntos de la costa.

"Se ve un área inestable, y eso complica porque ya van a tener lluvia persistente y, cuando ingresa una masa de aire inestable a la zona, se intensifica aún más la precipitación, pero además nos deja con la probabilidad de nubes de tormenta que se podrían desarrollar en el sector costero", expuso el experto.

"Trombas marinas, es una probabilidad que es imposible aseverar con un alto porcentaje de probabilidad, solamente se puede decir que es probable, y esa situación afecta desde la región del Maule, con la mayor probabilidad, entre la región del Maule y la región del Biobío", agregó.

"También podría manifestarse actividad tornádica. Vienen de la mano porque es una situación de inestabilidad postfrontal, que se suma muy cercanamente a la banda frontal principal", advirtió.

En paralelo, las precipitaciones continuarán afectando sectores de Ñuble y Biobío, con puntos de mayor intensidad en Arauco, Tirúa y zonas del secano costero del Maule.

El sistema seguirá avanzando hacia el norte

El desplazamiento también alcanzará a otras regiones. Durante las próximas horas, sectores de Valparaíso y de la provincia de Limarí, en Coquimbo, podrían incorporarse a este patrón de precipitaciones más intensas.

A este escenario se sumará un segundo sistema frontal durante el fin de semana. Su mayor impacto estará nuevamente en la zona centro-sur y central, aunque llegará con menor intensidad a Santiago y no avanzará hacia Coquimbo.

Lluvia en santiago

En la Región Metropolitana, la lluvia se concentrará principalmente durante la franja entre las 10:00 y las 16:00 horas, antes de perder fuerza.

"Vamos a tener al mediodía, a las 12, la parte ya más clara de precipitación. Va a partir muy lentamente y se va a concentrar más bien desde las 10/11 de la mañana hasta eso de las cuatro de la tarde, lo más importante", detalló Leyton.

Además, precisó que se esperan 12 milímetros entre las 11:00 y las 16:00 horas. "Lluvia en horario hábil, digámoslo de esa manera".

El segundo sistema frontal en Santiago

En cuanto al segundo sistema frontal, señaló que el episodio será bastante menos intenso que lo previsto inicialmente.

“No llega, muy importante, la lluvia el fin de semana a Santiago, va a ser notoriamente menor que lo que se había estimado, una lluvia incluso regular acercándose a lo normal, pero no alcanza el registro a los diez milímetros”, indicó Leyton.

El sábado, la capital tendrá cielos nublados y una mañana fría, con una mínima que podría llegar a 2°C por el ingreso de una masa de aire frío.

El domingo todavía quedarán algunos chubascos, aunque de manera intermitente y con menor intensidad. “Va a ser más bien intermitente, va a ser del tipo chubasco, algo en la mañana, algo en la tarde, más irregular”, detalló.

Con el cierre de este episodio, Leyton anticipó una pausa para la Región Metropolitana. Según explicó, podría presentarse otro sistema el 5 de agosto, pero sería bastante más débil y, posteriormente, se abriría un período de al menos una semana sin nuevas precipitaciones, acompañado de condiciones de ventilación más deficientes y un eventual deterioro de la calidad del aire.

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