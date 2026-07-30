Temblor sacude la zona norte: Esta fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este jueves se percibió un sismo de magnitud 4,7 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 11:49 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 72 kilómetros al suroeste de Socaire, a 235 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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