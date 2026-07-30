Intentó repeler el robo con un bate: Delincuentes asesinan a hijo de 23 años tras irrumpir en la casa de su familia en Huechuraba

30 jul. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 23 años fue asesinado durante la madrugada de este jueves luego de que un grupo de delincuentes irrumpiera en su domicilio en Huechuraba, Región Metropolitana.

Los sujetos ingresaron a la vivienda, donde se encontraba junto a su madre y su hermano de 21 años, y en medio del robo le dispararon con un arma de fuego.

El ingreso de los delincuentes

El hecho ocurrió cerca de las 04:20 horas en calle Chipana. De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal Felipe Olivari, los sujetos llegaron en vehículos, eran alrededor de seis, saltaron la reja perimetral y forzaron la puerta principal para entrar al inmueble. Una vez dentro, comenzaron a exigir dinero.

"El hijo mayor, de 23 años, intenta repeler a los asaltantes con un bate de madera, y uno de los imputados le dispara con un arma de fuego, lo que lamentablemente termina causándole la muerte. En todo momento preguntaban por el dinero", señaló el persecutor.

Respecto del segundo joven, Olivari indicó que "él se refugia en su pieza, trata de cerrar la puerta, y termina con lesiones menores, pero son lesiones muy leves".

Escaparon con dinero, joyas y celulares

Tras disparar contra el joven, los delincuentes continuaron registrando el domicilio y finalmente escaparon en los mismos vehículos en los que habían llegado.

"Se llevan varias especies, más de $1 millón de pesos en efectivo, se llevan joyas, celulares", detalló.

Los sujetos huyeron por las cercanías de Américo Vespucio y, hasta el momento, no se ha logrado detener a los involucrados en el crimen.

Carabineros busca identificar a los responsables

"Estaríamos hablando de un delito de robo con homicidio. Es uno de los delitos que tiene la pena más alta en Chile y estamos trabajando con personal de Carabineros", sostuvo Olivari.

"En estos momentos, peritos de Labocar están periciando el sitio del suceso, el domicilio, el cuerpo del joven fallecido y recabando la evidencia balística; mientras que el departamento de OS9 con su sección de muertes violentas también está realizando diligencias, viendo videos, cámaras, haciendo el seguimiento, obviamente entrevistándose con las víctimas", añadió.

El fiscal señaló que ya existen registros audiovisuales que están siendo analizados y que podrían aportar antecedentes para identificar a quienes participaron en el robo.