Mantienen prisión preventiva para padre de niña que falleció tras caer de piso 11 a su cuidado: Defensa la llamo "cabra chica"

29 jul. 2026 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

Se mantiene la medida cautelar máxima en contra de Jorge Constanzo, padre de Isidora, menor que murió tras caer del piso 11 mientras se encontraba bajo su supervisión.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago ratificó la prisión preventiva para el imputado por la muerte de su hija.

Durante la audiencia, el abogado defensor generó polémica al referirse a Isidora como "cabra chica", lo que provocó la molestia de los familiares: "Me parece una falta de respeto enorme", dijo Gloria Ortiz, madre de la menor.

Antecedentes que ratificaron la prisión preventiva

La decisión de la Fiscalía de mantener la medida cautelar se sustentó principalmente en evidencias que incluyen la boleta del restaurante donde Constanzo estuvo con su pareja y la menor antes del incidente, en la que se revela un consumo de alcohol mayor al declarado inicialmente.

Además, registros fotográficos indican que Constanzo condujo su vehículo tras el consumo desde el restaurante hasta su domicilio, horas antes de la tragedia.

La audiencia vivió uno de sus momentos de mayor tensión cuando el abogado defensor se refirió a Isidora como "cabra chica", expresión que generó indignación en la sala.

Al respecto, Gloria Ortiz, madre de Isidora, sostuvo: "Estoy súper afectada porque la defensa trata a mi hija, no por su nombre, sino la trata como una cabra chica que estaba al cuidado de su padre, y me parece una falta de respeto enorme, porque mi hija tiene nombre y apellido, pero ahora se llama Isidora Catalina Ortiz, porque el apellido de su padre no merece tenerlo.