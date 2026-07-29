Violento portonazo en San Bernardo: Conductor se bajó del auto e intentó escapar, pero le dispararon igual

29 jul. 2026 - 06:56 hrs.

¿Qué pasó?

Una cámara de seguridad captó a un conductor escapando de un grupo de delincuentes que le realizaron un portonazo. La víctima alcanzó a bajar del automóvil e intentó correr para ponerse a salvo, pero de todos modos los atacantes abrieron fuego antes de huir del lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas en la intersección de Pozo al Monte con Raúl Brañes, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

El portonazo

De acuerdo con la información preliminar, el conductor fue interceptado por dos vehículos desde los cuales descendieron entre seis y siete sujetos. La víctima no opuso resistencia, decidió abandonar el automóvil e intentar escapar a pie.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa cómo la víctima corre.

Por su parte, los atacantes se llevaron el vehículo y abandonaron el lugar.

El conductor terminó herido

El teniente Joaquín Foster, de la Prefectura del Maipo, explicó que "fue interceptado por dos vehículos desconocidos, los cuales obstaculizan su tránsito vehicular. Descienden alrededor de seis a siete individuos a rostro descubierto. La víctima, al percatarse de esta situación, desciende de su vehículo y huye corriendo, siendo perseguida por estos individuos, los cuales le efectúan dos disparos en la pierna derecha".

El conductor fue trasladado al Hospital Parroquial de San Bernardo, donde permanece fuera de riesgo vital.

Buscan identificar a los responsables

Foster señaló que "los individuos huyen en los vehículos en los cuales se movilizaban y en el vehículo de la víctima, en dirección desconocida".

Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros. Entre las labores se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los involucrados e identificar a quienes participaron en el hecho.

Hasta ahora no existe claridad sobre las características de los vehículos utilizados por el grupo ni sobre su ubicación. La investigación continúa en desarrollo mientras se recopilan nuevos antecedentes para esclarecer cómo ocurrió el ataque.