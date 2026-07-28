¿Tienes monedas de $500? Hay una versión que podría valer hasta $500 mil entre coleccionistas

28 jul. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Las monedas de $500 chilenas no siempre valen solo su denominación. Algunas ediciones, errores de acuñación y piezas de prueba son altamente buscadas por coleccionistas y pueden alcanzar valores que superan ampliamente su valor facial.

Según información compartida por Mundo Monedas CL, una de las piezas más cotizadas es la conocida moneda de $500 del año 2000 con el año grabado en ambas caras, considerada una de las más escasas que llegaron a circular.

La moneda de $500 que puede valer hasta $500 mil

De acuerdo con la publicación, la moneda de $500 del año 2000 con el año "2000" tanto en el anverso como en el reverso es la más famosa entre los coleccionistas.

"Es la más famosa y una de las más escasas", señalan desde la cuenta especializada.

Su valor puede fluctuar entre $300.000 y $500.000, dependiendo principalmente de que sea una pieza auténtica y de su estado de conservación.

Otras monedas de $500 muy buscadas

Además de esa variante, Mundo Monedas CL destaca otras monedas que también despiertan interés entre los coleccionistas:

Ensayo de anverso sin reverso (2000): pieza de prueba elaborada en oro y plata, con un valor estimado entre $1 millón y $2 millones. Ensayo de reverso con logo de la Casa de Moneda (2000): puede alcanzar cerca de $500.000. Moneda con inscripción "Casa de Moneda": mantiene la imagen del cardenal Raúl Silva Henríquez en el anverso, mientras que el reverso muestra el logo de la Casa de Moneda, la ceca de Santiago y la fecha 1 de octubre de 1743. Su valor ronda los $350.000. Error "Huevo Frito": corresponde a una moneda cuyo centro quedó descentrado durante la fabricación. Dependiendo del grado del error, puede venderse desde $15.000. Moneda monometálica: a diferencia de la tradicional bimetálica, está fabricada con un solo metal. Algunos ejemplares se ofrecen entre $100.000 y $300.000, aunque su valor depende de la certificación y la demanda. Moneda del año 2010: algunos catálogos la consideran una emisión relativamente escasa. Su precio suele oscilar entre $1.500 y $4.500 para coleccionistas que buscan completar series.

Cabe recordar que el valor de estas monedas no está garantizado y depende de factores como su autenticidad, estado de conservación, rareza y la demanda del mercado numismático.

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