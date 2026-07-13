Moneda de $10 puede llegar a venderse por $500.000: Esta es su particularidad

13 jul. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

De tanto en tanto, se viralizan historias sobre pequeños tesoros metálicos que podrían estar escondidos en los bolsillos o monederos de cualquier persona. En esta ocasión, todas las miradas están puestas sobre una pieza sumamente particular: la moneda de 10 pesos del año 1992 con forma octogonal.

Aunque para el uso diario estamos acostumbrados a la clásica e icónica moneda circular de bordes facetados, en la década de los 90 existió un proyecto que pudo haber cambiado por completo la apariencia del dinero en nuestro país.

El origen de una rareza: El experimento fallido de la Casa de Moneda

Para entender el valor de esta pieza, es necesario remontarse al año 1992. En ese periodo, la Casa de Moneda de Chile se encontraba evaluando una importante reestructuración en el diseño de su cono monetario.

El plan principal consistía en modificar la forma de las monedas de 1 y 5 pesos, las cuales hasta ese entonces eran completamente redondas, para transformarlas en piezas de estructura octogonal (de ocho lados).

En medio de este proceso de modernización, se decidió aplicar la misma lógica geométrica a la moneda de 10 pesos. No obstante, tras acuñarse los primeros prototipos, las autoridades de la época se percataron de un gran inconveniente práctico: el nuevo modelo de 10 pesos octogonal resultó ser idéntico en tamaño y forma a los nuevos diseños de 1 y 5 pesos.

Ante el evidente riesgo de generar una enorme confusión entre la ciudadanía, el diseño jamás entró en circulación oficial.

¿Cuánto puede llegar a valer en la actualidad?

Si bien el proyecto fue cancelado, como suele ocurrir en la historia de la numismática, algunos ejemplares sobrevivieron al tiempo.

Debido a que nunca salió a las calles de forma masiva, este ejemplar se transformó instantáneamente en una pieza extremadamente rara y codiciada. No existen registros claros de cuántas de estas monedas octogonales de 10 pesos andan dando vueltas, lo que eleva exponencialmente su exclusividad.

El valor de mercado de los objetos de colección se rige estrictamente por la oferta y la demanda. Al ser un objeto con una disponibilidad prácticamente nula, los precios que los especialistas están dispuestos a pagar alcanzan sumas impresionantes.

Recientemente, el interés por esta moneda se ha disparado luego de que trascendiera que el último ejemplar conocido fue subastado en una cifra que alcanzó los 550.000 pesos.

Los expertos aseguran que, dependiendo del estado de conservación de la moneda (el brillo original, la nitidez de los relieves de Bernardo O'Higgins y la fecha "1992"), su precio base parte fácilmente en los $500.000.

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