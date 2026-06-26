¿Tienes varias monedas de $100? Este es el ejemplar que puede costar hasta 100 veces su valor

26 jun. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

Una moneda chilena de $100 que podría pasar desapercibida en cualquier vuelto está despertando el interés de coleccionistas y aficionados a la numismática por un particular error de fabricación que puede elevar su valor.

Así lo explicó Ignacio Villalón, creador de contenido especializado en monedas y billetes de Error Coins Chile, quien aseguró que algunas de estas piezas pueden llegar a valer hasta 100 veces su denominación original.

¿Qué tiene de especial esta moneda de $100?

Según explicó Villalón, se trata de un error conocido como clippet planchet, denominado coloquialmente como "mordida", que se produce debido a la falta de un trozo del metal de la moneda en el borde.

"Esta monedita de 100 pesos puede valer hasta 10 luquitas cada una muchachos, por tener un detalle bastante interesante y poco común, un error conocido como clippet planchet o coloquialmente conocido como mordidas", señaló.

El especialista explicó que este defecto ocurre cuando se corta el cospel —la pieza metálica antes de convertirse en moneda— y un corte se sobrepone sobre otro, dejando una parte del núcleo incompleta.

"Al momento de cortar el cospel, que es la moneda antes de ser moneda, se toma una plancha de metal la cual es lisa y se hacen pequeños circulitos, pero en este proceso puede ocurrir que se sobreponga un corte sobre otro corte, provocando que el núcleo quede de esta manera", detalló.

Error Coins Chile

Añadió que se trata de un error poco frecuente que puede presentarse en cualquier denominación, aunque resulta más llamativo en las monedas bimetálicas de $100.

"El cospel del núcleo puede tener el error mientras que el anillo, ya que el núcleo y el anillo se cortan en distintas planchas y luego el núcleo se ensambla en el anillo", explicó.

Finalmente, el creador de contenido invitó a quienes crean tener una moneda con esta característica a compartir una fotografía para revisar si efectivamente corresponde a este inusual error de acuñación.