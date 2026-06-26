Funeral de niño de 12 años: Familia, amigos y compañeros de curso despiden al menor asesinado en encerrona en San Bernardo

26 jun. 2026 - 13:33 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se está realizando el funeral del niño de 12 años que falleció tras la encerrona que afectó al vehículo de su padre en la comuna de San Bernardo.

Mientras familiares y cercanos preparan su despedida, compañeros de curso, apoderados y vecinos han acompañado a sus cercanos en los días posteriores a la tragedia.

"No hay palabras de consuelo para esta tragedia", expresó Priscilla, apoderada del mismo curso del colegio al que asistía Alejandro.

La mujer contó que su hijo ha querido regresar todos los días al lugar donde se reúnen para recordarlo. "Yo he venido todos los días acá con mi hijo porque él me lo pide; él me dice: 'Mamá, ¿vamos a ir mañana'".

Y añadió: "Ellos vienen, se juntan, juegan, se distraen un poquito, pero el momento de estar ahí es como que les queda algo y cómo uno les saca eso".

La mujer también compartió lo que su hijo le contó al recordar el último día que vio a Alejandro en la convivencia antes del receso de invierno: "Mamá, yo estuve con el Ale, jugamos a la pelota de nuevo en el recreo y después, cuando nos íbamos a la casa, le dije: 'Chao Ale, nos vemos a la vuelta de vacaciones'".

Otra integrante de la comunidad escolar, Stefany, hermana de un compañero de curso de Alejandro y vecina de la familia, expresó: "Esto es desgarrador, no puede seguir pasando esto. Nosotros queremos que se haga justicia, porque le arrebataron la vida a un niño que tenía todo por delante, un niño inocente".