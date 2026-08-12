Daniela Aránguiz relata que habría sido víctima de un "amarre": Encontró una prenda suya atada a una cama

12 ag. 2026 - 10:28 hrs.

Una particular experiencia fue la que relató Daniela Aránguiz durante la jornada de este martes en el programa Sígueme de TV+. La panelista aseguró que, mientras ayudaba a hacer aseo en una casa cuyo lugar y propietario prefirió no revelar, encontró una prenda de vestir suya enrollada alrededor de una de las patas de una cama.

Según explicó, no se trataba de ropa interior, sino de una prenda de uso habitual. Al percatarse de que estaba anudada, Aránguiz comenzó a sospechar que podía tratarse de un supuesto “amarre”, término que utilizó para describir lo ocurrido.

“La encontré enrollada en la pata de la cama”

De acuerdo con su relato, mientras realizaba labores de aseo decidió mover la cama y fue en ese momento cuando se encontró con la prenda.

La panelista contó que tomó la ropa y se la llevó, para posteriormente ponerla en agua con el objetivo de deshacer el nudo que tenía.

Aránguiz no especificó quién habría realizado el supuesto ritual ni entregó detalles que permitieran identificar a la persona involucrada. Tampoco señaló que se tratara necesariamente de un hombre o de una mujer.

El método que utilizó para deshacer el supuesto “amarre”

Tras encontrar la prenda, Daniela Aránguiz explicó que optó por dejarla en agua y deshacer el nudo que tenía. Además, contó que posteriormente realizó otra práctica que, según explicó, aprendió durante un viaje a los Emiratos Árabes: se colocó vinagre en los pies como una forma de protección.

La panelista vinculó esta experiencia con una serie de situaciones que había vivido previamente y aseguró que, durante ese período, soñaba frecuentemente con la persona a la que asociaba con lo ocurrido.

“Después dejé de tener contacto con esa persona”

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato fue la coincidencia que estableció entre el momento en que retiró la prenda y lo que ocurrió posteriormente. Según contó en Sígueme, después de poner la ropa en agua y deshacer el nudo, dejó de tener contacto con aquella persona.

La panelista no entregó mayores antecedentes sobre quién era ni precisó si se trataba de un hombre o una mujer, por lo que su relato quedó centrado en la experiencia que aseguró haber vivido y en la interpretación que ella hizo de la situación.

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