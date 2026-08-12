Solo dos meses duró su último romance: Mauricio Pinilla confirmó que está soltero tras quiebre

12 ag. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

A solo dos meses de la confirmación del último romance de Mauricio Pinilla, fue el propio exfutbolista y comentarista deportivo quien confirmó que se encuentra nuevamente soltero tras poner fin a su relación con la modelo Paula Henríquez.

Según Página 7, la revelación se dio de manera distendida durante el evento de lanzamiento de un programa de Chilevisión, donde el exdelantero participará como concursante.

El momento de la confesión

Mientras la animadora Diana Bolocco presentaba a los competidores del espacio televisivo y conversaba con Pinilla, aprovechó para llevar la conversación al plano personal.

"¿Y en la vida, estás solo también?", le lanzó la conductora. Ante la pregunta, el exseleccionado nacional respondió sin rodeos: "La Diana siempre me hace lo mismo, porque me preguntó hace un tiempo si estaba en pareja y ahora… estoy soltero".

Al ser contrapreguntado si se encontraba abierto a buscar nuevamente el amor, el exjugador de Universidad de Chile se limitó a señalar con una sonrisa que "uno nunca sabe", dejando en claro que la relación terminó sin profundizar en los motivos de la separación.

Un romance corto pero intenso

La relación entre Pinilla y Paula Henríquez se había hecho pública a fines de junio. En ese entonces, la pareja sorprendió en redes sociales tras mostrar que se habían tatuado juntos como símbolo de su romance, en el que la modelo incluso se grabó un corazón con el nombre "Mau".

A pesar de que el término parecía acordado en silencio, la propia Paula Henríquez salió al paso de las especulaciones sobre el quiebre. La modelo aclaró que la separación se dio de forma conversada y desmintió tajantemente haber sido la "patada": "Quiero destacar que él no me pateó (...) Tuvimos una discusión en buenos términos, él agarró sus cositas y se fue a su casa", explicó Henríquez, asegurando que mantiene la mejor de las ondas con el exdeportista.

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