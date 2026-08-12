Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: ¿Cuánto dinero recibirán los pensionados y quiénes pueden acceder al beneficio?

12 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Se acercan las Fiestas Patrias y uno de los beneficios que genera mayor interés entre los pensionados es el Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026, aporte que se entrega durante septiembre y que no requiere una postulación previa por parte de los beneficiarios.

El dinero será entregado automáticamente junto con la pensión de septiembre y, además, no tendrá descuentos ni será considerado para el pago de impuestos o cotizaciones previsionales y de salud.

¿Quiénes pueden recibir el Aguinaldo de Fiestas Patrias?

El beneficio corresponde a quienes, al 31 de agosto de 2026, sean pensionadas o pensionados de alguna de las siguientes instituciones o sistemas:

Instituto de Previsión Social (IPS): beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal ( PGU ), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.

(IPS): beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal ( ), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad. Una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

o ex Servicio de Seguro Social. Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Personas beneficiarias de las leyes de exonerados políticos , correspondientes a la Ley N.º 19.234.

, correspondientes a la Ley N.º 19.234. Pensionados de las Mutualidades de Empleadores, de acuerdo con la Ley N.º 16.744.

Beneficiarios de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile ( Dipreca ) y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

) y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena). Personas que reciben pensiones de reparación contempladas en la Ley Valech y Ley Rettig.

Pensionados de una AFP o compañía de seguros, siempre que reciban PGU, Aporte Previsional Solidario de Vejez o de Invalidez, o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

¿Cuánto dinero entrega el aguinaldo?

El monto base establecido para este año es de $25.280: A ese monto se pueden sumar $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026.

De esta manera, el monto final dependerá de la cantidad de cargas familiares que cumplan con las condiciones para generar el incremento correspondiente.

Un punto importante es que, si el pago de la Asignación Familiar de una carga lo recibe otra persona, igualmente puede existir derecho al incremento del aguinaldo.

¿Qué ocurre si recibes más de una pensión?

De acuerdo con las condiciones del beneficio, una persona puede tener derecho al aguinaldo aunque reciba más de una pensión, subsidio o indemnización. Sin embargo, es importante cumplir con los requisitos establecidos para evitar recibir un pago que no corresponda.

Atención: deberán devolver cinco veces el monto si reciben el beneficio indebidamente. Las personas que reciban el Aguinaldo de Fiestas Patrias sin tener derecho a él deberán devolver cinco veces el monto recibido.

Además de la restitución del dinero, también podrían enfrentar sanciones administrativas, como multas, y eventualmente consecuencias penales. Por ello, es importante revisar que se cumplan las condiciones exigidas antes de considerar el pago como parte de los ingresos de septiembre.

¿Los trabajadores del sector privado tienen derecho al aguinaldo?

El aguinaldo de Fiestas Patrias no es una obligación legal general para los empleadores del sector privado. Sin embargo, los trabajadores sí pueden exigir este beneficio cuando se encuentre establecido en su contrato de trabajo.

También corresponde cuando existe un contrato o convenio colectivo que incorpora el aguinaldo como una de sus cláusulas. En estos casos, el aguinaldo deja de ser un beneficio voluntario y pasa a constituir un derecho que el trabajador puede exigir a su empleador.

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