Cinemark ofrece nuevos empleos en Chile: Estos son los cargos disponibles y cómo postular

11 ag. 2026 - 18:00 hrs.

La cadena de cines cuenta actualmente con seis ofertas laborales disponibles en Chile, con puestos para distintos establecimientos. Las vacantes contemplan trabajos presenciales en regiones como Metropolitana, Biobío, Arica y O'Higgins.

La búsqueda de trabajadores se da en distintos complejos de Cinemark a lo largo del país, con oportunidades para quienes estén interesados en incorporarse a la empresa dedicada a la exhibición cinematográfica.

Los empleos que ofrece Cinemark

De acuerdo con la información disponible en la plataforma de empleos consultada, Cinemark Chile tiene actualmente seis puestos publicados: Entre ellos se encuentran cargos de Supervisor de Cine y Líder Entrenador, distribuidos en distintos establecimientos de la compañía.

Las ofertas disponibles corresponden a:

Líder Entrenador - Cinemark Mall Plaza Bio Bio, en Concepción.

Supervisor de Cine - Cinemark Mall Plaza Mirador Bio Bio, en Concepción.

- Cinemark Mall Plaza Mirador Bio Bio, en Concepción. Supervisor de Cine - Cinemark Alto Las Condea.

Supervisor de Cine - Cinemark Arica.

Supervisor de Cine - Cinemark La Dehesa.

Supervisor de Cine - Cinemark Rancagua.

Todas las vacantes que aparecen en la publicación son de carácter presencial.

¿Cómo postular a los empleos de Cinemark?

Las personas interesadas en conocer los requisitos y participar del proceso de selección deben ingresar a la plataforma donde Cinemark Chile mantiene sus ofertas laborales.

Una vez dentro, se debe seleccionar el cargo de interés, revisar los requisitos y condiciones de la vacante y posteriormente seguir las instrucciones indicadas para enviar la postulación y los antecedentes solicitados.

Cabe destacar que las ofertas pueden actualizarse o dejar de estar disponibles una vez que finalicen los procesos de selección, por lo que se recomienda revisar directamente cada publicación antes de postular.

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