Cinemark ofrece nuevos empleos en Chile: Estos son los cargos disponibles y cómo postular
- Por Paula Moreno
La cadena de cines cuenta actualmente con seis ofertas laborales disponibles en Chile, con puestos para distintos establecimientos. Las vacantes contemplan trabajos presenciales en regiones como Metropolitana, Biobío, Arica y O'Higgins.
La búsqueda de trabajadores se da en distintos complejos de Cinemark a lo largo del país, con oportunidades para quienes estén interesados en incorporarse a la empresa dedicada a la exhibición cinematográfica.
Los empleos que ofrece Cinemark
De acuerdo con la información disponible en la plataforma de empleos consultada, Cinemark Chile tiene actualmente seis puestos publicados: Entre ellos se encuentran cargos de Supervisor de Cine y Líder Entrenador, distribuidos en distintos establecimientos de la compañía.Ir a la siguiente nota
Las ofertas disponibles corresponden a:
- Líder Entrenador - Cinemark Mall Plaza Bio Bio, en Concepción.
- Supervisor de Cine - Cinemark Mall Plaza Mirador Bio Bio, en Concepción.
- Supervisor de Cine - Cinemark Alto Las Condea.
- Supervisor de Cine - Cinemark Arica.
- Supervisor de Cine - Cinemark La Dehesa.
- Supervisor de Cine - Cinemark Rancagua.
Todas las vacantes que aparecen en la publicación son de carácter presencial.
¿Cómo postular a los empleos de Cinemark?
Las personas interesadas en conocer los requisitos y participar del proceso de selección deben ingresar a la plataforma donde Cinemark Chile mantiene sus ofertas laborales.
Una vez dentro, se debe seleccionar el cargo de interés, revisar los requisitos y condiciones de la vacante y posteriormente seguir las instrucciones indicadas para enviar la postulación y los antecedentes solicitados.
Cabe destacar que las ofertas pueden actualizarse o dejar de estar disponibles una vez que finalicen los procesos de selección, por lo que se recomienda revisar directamente cada publicación antes de postular.
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