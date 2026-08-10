Se necesitarán casi 37 mil trabajadores a 2034: Conoce las carreras más buscadas en la minería

10 ag. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

Para muchos profesionales y técnicos, trabajar en la minería representa una meta muy atractiva dentro del mercado laboral chileno, impulsada por los beneficios económicos y la alta estabilidad del sector. Si bien existen diversas vías de ingreso a la industria, elegir la especialidad adecuada es clave para aumentar las posibilidades de contratación.

Según datos del "Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2025-2034", elaborado por la alianza CCM-Eleva, de aquí al año 2034 la industria requerirá 36.895 nuevos trabajadores, un déficit generado principalmente por la salida de personal por jubilación.

Los perfiles técnicos con mayor demanda

A la hora de detallar las vacantes proyectadas para la próxima década, las labores técnicas y operativas lideran ampliamente la búsqueda de personal:

Mantenedores mecánicos: 9.257 cupos.

Operadores de equipos móviles: 6.755 cupos.

Profesionales eléctricos y especialistas en extracción.

En cuanto a la oferta formativa, la industria busca técnicos e ingenieros para áreas fundamentales como Extracción (Geología, Minas), Procesamiento (Metalurgia, Química), Mantenimiento (Mecánica, Eléctrica, Automatización) y Centros Integrados de Operaciones (Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial).

Sueldos más altos, pero jornadas exigentes

El atractivo salarial sigue siendo el gran gancho del sector. Según explicó a LUN Mauricio Ruiz, docente de Mantenimiento Industrial de Duoc UC, las remuneraciones en las faenas del norte suelen estar entre un 30% y un 40% por sobre lo que se paga en otras regiones del país.

No obstante, las condiciones de trabajo exigen una adaptación importante. Rodolfo Reyes, director del Centro de Entrenamiento Minero de Santo Tomás, enfatizó al mismo medio que la minería "es una empresa que no para" y que el grueso de los contratos operativos se maneja en esquemas de turnos exigentes, tales como 7x7 o 14x14 en zonas cordilleranas aisladas.

A esto se suman rigurosos controles de salud, evaluaciones del índice de masa corporal (IMC) para operar en altura y exámenes de drogas continuos como medidas obligatorias de autocuidado y seguridad.