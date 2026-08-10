ClaveÚnica: ¿Cómo obtenerla por internet?

10 ag. 2026 - 09:00 hrs.

La ClaveÚnica se ha convertido en una herramienta indispensable para realizar trámites del Estado en Chile de forma rápida, segura y centralizada. Ya sea para solicitar certificados, acceder a beneficios sociales o realizar gestiones públicas, contar con este acceso digital facilita la vida diaria sin necesidad de hacer filas presenciales.

A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los requisitos de solicitud y los canales disponibles para obtener tu código de activación hoy mismo.

Requisitos para solicitar tu ClaveÚnica

Antes de iniciar el trámite, asegúrate de cumplir con las condiciones establecidas por el Servicio de Registro Civil e Identificación:

Edad mínima : Debes tener 14 años o más.

: Debes tener 14 años o más. Documentación para chilenos : Contar con tu cédula de identidad vigente y en buen estado físico.

: Contar con tu cédula de identidad vigente y en buen estado físico. Documentación para personas extranjeras: Puedes realizar el trámite incluso si tienes la cédula de identidad vencida, siempre y cuando tengas un trámite migratorio vigente ante el Servicio Nacional de Migraciones.

¿Cómo obtenerla?

Para utilizar la ClaveÚnica, primero necesitas recibir un código de activación. Por motivos de seguridad y resguardo de la información personal, el Servicio de Registro Civil e Identificación debe verificar tu identidad mediante un proceso previo de enrolamiento antes de entregártelo.

Existen dos modalidades principales para solicitar tu código de activación, adaptadas a tus necesidades y disponibilidad de tiempo:

Atención por videoconferencia (100% online)

Si prefieres no desplazarte, puedes hacer el proceso completo desde la comodidad de tu hogar mediante una videollamada de verificación:

Ingresa al sitio web oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Dirígete a la sección de ClaveÚnica y selecciona la opción de agendar videoconferencia.

Elige el día y la hora que más te acomoden.

Revisa tu correo electrónico: Tras confirmar la reserva, recibirás un mensaje de confirmación con el enlace (link) para unirte a la cita virtual el día agendado.

Conéctate a la sesión con tu cédula en mano para que un ejecutivo valide tu identidad y te proporcione el código.

Atención presencial en oficinas

Si prefieres hacer la gestión en persona o te resulta más cómodo:

Dirígete a cualquier oficina del Registro Civil a lo largo del país.

Solicita la atención para la entrega de ClaveÚnica en los módulos correspondientes.

Un funcionario confirmará tus datos e identidad y te entregará directamente el código de activación.

Paso final: ¿Cómo activar la ClaveÚnica?

Una vez que obtengas tu código de activación (ya sea por la videoconferencia o de manera presencial):

Entra al portal oficial de ClaveÚnica.

Selecciona la opción "Activar ClaveÚnica".

Ingresa tu RUT y el código temporal de activación que te entregaron.

Define una contraseña definitiva que sea segura.

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