Clave Única: ¿Qué necesitas para activarla?

23 jun. 2026 - 11:00 hrs.

Hoy, muchos trámites que antes requerían tiempo, traslado y atención presencial pueden resolverse desde un computador o un celular. En ese camino, la Clave Única se transformó en una herramienta central para acceder a servicios del Estado con una sola identidad digital.

Con ella, una persona puede ingresar a una amplia variedad de plataformas estatales y realizar trámites, consultar beneficios o acceder a servicios en línea.

Pero antes de usarla, hay un paso clave: activarla. Y para eso, hay requisitos y un proceso que debe cumplirse.

Qué se necesita para activar la Clave Única

El inicio del proceso tiene dos condiciones básicas. La primera es haber cumplido 14 años. La segunda es contar con una cédula de identidad chilena vigente y en buen estado.

Ese documento es indispensable durante todo el trámite, ya que permite validar la identidad y entregar el código de activación que luego habilita la cuenta. Sin esos requisitos, la Clave Única no se puede obtener.

La cédula, además, debe estar disponible tanto al momento de solicitarla como en la etapa final de activación.

Cómo obtener el código de activación

Con los requisitos listos, el siguiente paso es conseguir el código de activación. Ese trámite puede hacerse de dos formas: por internet o de manera presencial.

La modalidad online se hace en la plataforma de atención virtual del Servicio de Registro Civil e Identificación. Allí, la persona debe agendar una videoconferencia con uno de sus ejecutivos. Una hora antes de la cita, el sistema envía por correo electrónico el enlace para conectarse, ya sea desde un computador o un teléfono celular.

La opción presencial, en tanto, está disponible en cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación, en la red ChileAtiende y en los tótems de autoatención Civil Digital.

En cualquiera de esas alternativas, la cédula de identidad sigue siendo esencial.

El momento de activarla

Con el código en mano, llega la etapa final. El usuario debe ingresar a la plataforma oficial de Clave Única, escribir su RUT y seguir las instrucciones para completar la activación.

En ese proceso se solicitará nuevamente la cédula de identidad y el código entregado previamente. Después, solo quedará crear la contraseña definitiva que permitirá acceder a los distintos servicios digitales del Estado.

Una vez activada, la Clave Única queda lista para ser utilizada en distintos beneficios, plataformas y trámites estatales. Su principal función es simplificar el acceso digital y concentrar la identidad de cada persona en un solo sistema.

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