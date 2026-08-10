Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

URGENTE: Terremoto en Colombia

Mundo

Terremoto remece Colombia: Videos muestran evacuaciones y gran afectación en las calles

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia a las 07:34 horas de este lunes. De acuerdo con datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el USGS, el evento telúrico tuvo una profundidad de 96 kilómetros y su epicentro se situó en el municipio de San José del Palmar, en Chocó.

El sismo se sintió con fuerza en gran parte del territorio colombiano, abarcando ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira y Quibdó, desencadenando momentos de alta tensión que quedaron registrados en videos que fueron compartidos en redes sociales.

Videos muestran gran afectación

Las imágenes grabadas por testigos muestran la potencia del sismo en distintos lugares. En los registros audiovisuales se aprecia la vibración de grandes edificios e infraestructuras, lo que obligó a miles de personas a realizar evacuaciones masivas hacia la vía pública.

Entre los registros más impactantes se reportan estallidos en el tendido eléctrico, la activación constante de alarmas de vehículos y personas buscando a sus familiares en medio de la confusión. En uno de los videos más virales, una mujer suplica a viva voz: “Ay Dios mío, ¡ya no más!”, pidiendo que el terremoto se detenga.

Reporte de heridos y evaluación de la emergencia

Tras la emergencia, elPresidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el despliegue inmediato de las autoridades para atender la catástrofe y monitorear la situación en la zona del epicentro y comunas afectadas.

Lo más visto de Mundo

"He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", sostuvo el mandatario, añadiendo que se trasladará a Pereira para verificar la respuesta del Estado y acompañar a las víctimas.

Leer más de

Notas relacionadas