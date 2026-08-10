Terremoto remece Colombia: Videos muestran evacuaciones y gran afectación en las calles

10 ag. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia a las 07:34 horas de este lunes. De acuerdo con datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el USGS, el evento telúrico tuvo una profundidad de 96 kilómetros y su epicentro se situó en el municipio de San José del Palmar, en Chocó.

El sismo se sintió con fuerza en gran parte del territorio colombiano, abarcando ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira y Quibdó, desencadenando momentos de alta tensión que quedaron registrados en videos que fueron compartidos en redes sociales.

Videos muestran gran afectación

Las imágenes grabadas por testigos muestran la potencia del sismo en distintos lugares. En los registros audiovisuales se aprecia la vibración de grandes edificios e infraestructuras, lo que obligó a miles de personas a realizar evacuaciones masivas hacia la vía pública.

Ciudadanos en el sector de San Diego, sur de Medellín, reportan afectaciones en algunos edificios. El alcalde Federico Gutiérrez indicó que cualquier novedad la pueden reportar a organismos de emergencia a la línea 123. #VocesySonidos pic.twitter.com/nBuF2g245o — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 10, 2026

Entre los registros más impactantes se reportan estallidos en el tendido eléctrico, la activación constante de alarmas de vehículos y personas buscando a sus familiares en medio de la confusión. En uno de los videos más virales, una mujer suplica a viva voz: “Ay Dios mío, ¡ya no más!”, pidiendo que el terremoto se detenga.

🔴Así se vivió el fuerte temblor de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana de este 10 de agosto.



De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano el movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó.



Detalles:https://t.co/GkkZeAmrdn… pic.twitter.com/SoNv8ymtWm — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

#VIDEO Así se vivió en la cabina de Blu Radio el fuerte terremoto de hoy en Colombia #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/FOr4Mf5nu7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 10, 2026

Reporte de heridos y evaluación de la emergencia

Tras la emergencia, elPresidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el despliegue inmediato de las autoridades para atender la catástrofe y monitorear la situación en la zona del epicentro y comunas afectadas.

"He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", sostuvo el mandatario, añadiendo que se trasladará a Pereira para verificar la respuesta del Estado y acompañar a las víctimas.