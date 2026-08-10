Terremoto en Colombia: Presidente De la Espriella anuncia medidas para atender la emergencia en su primer día hábil en el cargo

10 ag. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

En lo que es su primer día hábil tras asumir el cargo, el Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfrenta una grave emergencia debido a un terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

El mandatario anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y confirmó que viajará a las zonas más afectadas para supervisar en terreno la respuesta del Gobierno.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

¿Qué dijo el Presidente de Colombia?

Frente a la magnitud del evento, el jefe de Estado emitió una declaración a través de su cuenta de X: "He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", escribió.

Asimismo, solicitó informes inmediatos al organismo técnico a cargo de la crisis: "Le he solicitado al director de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes".

"No están solos"

El Presidente confirmó que se desplazará a la ciudad de Pereira, una de las localidades donde se han reportado importantes afectaciones a la infraestructura tras el sismo.

"También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando. ¡Firme por la Patria!", concluyó el mandatario.

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