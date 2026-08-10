Bonos y beneficios para madres en agosto: Revisa quiénes pueden recibir hasta $678 mil y cuáles son los requisitos

10 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Agosto trae una serie de beneficios económicos que pueden significar un apoyo para los hogares con hijos y, especialmente, para las mujeres que cumplen con los requisitos establecidos por el Estado.

Los montos y condiciones dependen de factores como la situación laboral, los ingresos y el nivel de vulnerabilidad registrado en el Registro Social de Hogares (RSH).

Uno de los principales aportes que concentra la atención durante este mes es el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), cuyo pago anual correspondiente a las rentas de 2025 se realiza en agosto de 2026. El beneficio puede alcanzar un monto de hasta $678.028, dependiendo de los ingresos de la trabajadora.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) está dirigido a mujeres de entre 25 y 59 años y 11 meses que trabajen de manera dependiente o independiente y pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

Para quienes eligieron la modalidad de pago anual, el monto se calcula considerando las rentas obtenidas durante el año anterior. SENCE informó que el pago anual se realiza en agosto y que el beneficio puede llegar hasta los $678.028.

Cabe señalar que el BTM ya no recibe nuevas postulaciones debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo, pero quienes ya son beneficiarias y cumplen las condiciones correspondientes pueden recibir el pago anual.

Subsidio Familiar: Aporte por cada carga

Otro de los beneficios que puede favorecer a madres es el Subsidio Familiar (SUF), destinado a personas que no cuentan con previsión social y que pertenecen al 60% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

El aporte alcanza los $22.007 por cada carga familiar acreditada. En caso de que la carga tenga una discapacidad, el monto asciende a $44.014. Pueden acceder madres, padres, tutores y otras personas que tengan a su cargo a niños, niñas o adolescentes que cumplan las condiciones establecidas.

Además, existe el Subsidio Familiar automático, destinado a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años pertenecientes al 40% más vulnerable del RSH que cumplan los requisitos. En estos casos, no es necesario realizar una postulación para acceder al beneficio.

Asignación Familiar: Monto depende de los ingresos

La Asignación Familiar corresponde a un pago por cada carga familiar reconocida y puede beneficiar a trabajadores dependientes, independientes y pensionados, entre otros grupos que cumplan los requisitos.

El monto varía de acuerdo con los ingresos de la persona beneficiaria. Para 2026, los valores son:

Hasta $631.976 de ingreso mensual : $22.007 por carga.

: $22.007 por carga. Entre $631.976 y $923.067: $13.505 por carga.

Entre $923.067 y $1.439.668: $4.267 por carga.

Desde $1.439.669: no corresponde este beneficio.

En el caso de las trabajadoras dependientes, el pago de la Asignación Familiar se realiza mensualmente junto con la remuneración, mientras que existen modalidades de pago diferentes para trabajadoras independientes y pensionadas.

¿Qué deben revisar las madres?

Para saber si corresponde alguno de estos beneficios, es importante revisar la situación particular de cada hogar, especialmente el Registro Social de Hogares, la situación laboral, los ingresos y las cargas familiares reconocidas.

En el caso del BTM, las beneficiarias pueden consultar directamente su situación a través de los canales de SENCE. Para el SUF y la Asignación Familiar, la información también puede revisarse mediante ChileAtiende y las instituciones correspondientes.

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